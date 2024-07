Sbucciare le uove sode, ecco perché non riesci mai senza combinare un disastro: arriva il trucco dell’agronomo

Non riesci mai a sbucciare le uova sode vero? Allora questo è il trucchetto di cui hai bisogno per riuscire finalmente a farlo nella maniera più semplice possibile.

Le uova sono uno degli alimenti che possono essere poste alla base della nostra alimentazione. Per moltissimi anni sono state demonizzate, additate come le maggiori colpevoli per quello che riguarda l’aumento dei trigliceridi. Convinti che siano loro la causa di una serie di problematiche di salute, sono in tanti a credere che il loro consumo debba essere limitato il più possibile.

La verità però è che le uova sono molto presenti nella nostra alimentazione, non solo come cibo a se stante, ma anche come base per una serie di preparazione. Presenti in moltissime ricette come, maionese, pasta frolla, pasta fresca, crostate e molto altro ancora, le uova sono uno dei prodotti che non mancano mai nel carrello della spesa.

Insomma, non utilizzarle è quasi impensabile, senza considerare che, a differenza di quello che si pensa, esse possono essere anche benefiche per il nostro corpo, grande fonte di proteine.

Le uova si prestano a una serie di preparazioni, tra di esse quella maggiormente utilizzata è probabilmente la cottura bollita, insomma le classiche uova sode. Ecco un segreto per sbucciarle facilmente.

Le mille ricette con le uova

Le uova si prestano a moltissime preparazioni. Esse possono essere utilizzate in un gran numero di modi differenti. Da mangiare a colazione, a pranzo o a cena, si possono cucinare in camicia, frittata, uova strapazzate, omelette, fritte e anche sode.

I moderni programmi di cucina ci hanno insegnato quanto in realtà sia difficile provvedere alla cottura perfetta di un semplice uovo. Poi dicono che l’uovo al tegamino sia la ricetta più semplice in assoluto. Ma se cucinarle è difficile, figurati sbucciarle quando sono sode.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Daniele Paci (@daniele.paci.agronomo)

Ecco il trucco per sbucciarle velocemente

Daniele Paci sul suo profilo Instagram ci insegna un trucchetto infallibile per togliere il guscio dall’uovo dopo averlo cotto in acqua calda. Innanzitutto è importante che l’uovo si freddi, per evitare che diventi immangiabile. Si inserisce poi all’interno di un vasetto a chiusura ermetica riempiendolo poi di acqua.

Quindi si procede sbattendo l’uovo con forza all’interno del contenitore. Aprendolo e andando a togliere il guscio, sarà tutto molto semplice.