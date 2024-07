Questa è la spiaggia più economica d’Italia: se sei a bolletta sparata qui una giornata ti costa solo 6€ | Nemmeno negli anni ’90 era così

Quando l’hanno scoperta è stata una rivoluzione: ecco dove si trova la spiaggia più economica d’Italia, pochi spicci per una intera giornata.

Già negli anni scorsi c’è stato un gran parlare dei famosi balneari e delle leggi nazionali ed europee che li riguardano, ma quest’anno la situazione è ancora più incentrata sull’attenzione in merito allo sfruttamento di spiagge che dovrebbero essere un bene comune specie dopo la scadenza avvenuta delle concessioni balneari.

Molti sono stati gli influencer sul web, e non solo, a entrare in un lido e utilizzare la spiaggia liberamente, dichiarando che si tratta appunto di un bene comune accessibile a tutti e di poter, quindi, sfruttarlo a proprio piacimento.

Questo tipo di azioni, ovviamente, sono anche scaturite da un altro problema, ovvero quello dei prezzi impossibili che hanno raggiunto i noleggi di ombrelloni, sdraio, lettini e quant’altro sulle coste italiane: si parla di cifre esorbitanti specialmente dei posti più affollati.

Molti scelgono, quindi, di posizionarsi sulla spiaggia “libera”, mentre altri sono alla estenuante ricerca di un lido che proponga dei prezzi che si possono affrontare in modo sereno: ad esempio chi ha una certa età e non sta abbastanza comodo sull’asciugamano posto a terra, oppure le persone che hanno problemi di mobilità e sono impossibilitate a sfruttare comodamente la spiaggia libera. Senza contare, poi, che la spiaggia libera è sempre meno frequente e in alcune località si trovano pezzetti di spiaggia affollatissimi, visto che non tutti amano fare delle battaglie: in estate ci si vorrebbe solamente rilassare. Eppure, una soluzione sorge all’orizzonte: la spiaggia più economica del Paese.

Nemmeno 7 euro per tutto il giorno: sembra un sogno ma non lo è

Si tratta del lido Erica a Baia Domizia, che propone una tariffa incredibile per tutto il mese di luglio e per dei lettini in prima fila, quasi nell’acqua.

Baia Domizia si trova a Caserta: un luogo molto tranquillo dove poter passare una vacanza in serenità senza spendere un capitale per un ombrellone e qualche lettino: secondo una simulazione su spiagge.it, presso il Lido Erica a Baia Domizia, a Caserta, utilizzare l’area in prima fila il 31 di luglio del 2024 costerebbe 6,99 euro!

Baia Domizia, il sogno come negli anni ’90

Non solo un posto a Baia Domizia, Lido Erica, ha un prezzo umano, ma il lido e la spiaggia presentano anche altri vantaggi: ad esempio è una dog beach accogliente, perfetta se avete un cagnolino al seguito.

Il lido presenta anche un ottimo ristorante presso il quale potrete fermarvi a pranzo o a cena per gustare degli ottimi piatti di pesce e non solo: insomma, è un posto incredibile dove soggiornare.