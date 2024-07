Non sei brutto, sei solo povero: per conferma puoi sempre scaricare questa app | Scopri a quale personaggio famoso assomigli

Credi di essere brutto? In realtà è probabile che semplicemente tu non abbia il denaro per trasformarti in cigno.

Quando siamo bambini ci raccontano la storia del brutto anatroccolo. Scommettiamo che ognuno di voi che ci sta leggendo ci si è rispecchiato almeno una volta in tutta la sua vita. La fiaba ci insegna che un brutto anatroccolo diventa poi un bellissimo cigno, infondendoci ottimismo e facendoci comprendere che in fondo non si debba giudicare a prima occhiata.

Ma si tratta pur sempre di una fiaba. I social e i media in generale, in questo 2024, ci dicono che occorre essere inclusivi, la bellezza è soggettiva, non esisterebbe il bello o il brutto in maniera esclusiva, una questione di prospettiva.

A tutto questo si contrappone però, una società che ci vuole sempre perfetti, curati, belli come i divi di Hollywood. Questo nonostante ci si lasci convincere che l’aspetto fisico non conta. Ma tralasciando le polemiche che in merito potremmo aprire, torniamo ai cari divi di Hollywood o comunque ai volti noti del mondo dello spettacolo. Quanto di vero c’è dietro alla loro bellezza?

Da anni si discute sulla chirurgia estetica e su quanto le persone famose ne facciano largo utilizzo. La prova che non sei brutto, ma solo povero.

Si può sempre lavorare sul proprio aspetto

La verità è che infondo si può sempre lavorare sul proprio aspetto fisico. Ad oggi ci sono decine e decine di trattamenti a cui è possibile sottoporsi per migliorare il proprio aspetto. Chirurgia plastica, trattamenti rimodellanti e molto altro ancora. Nonostante le critiche che ci sono nei confronti di tutto questo sono centinaia coloro che vi si sottopongono in maniera periodica.

Le celebrità lavorano costantemente sul loro aspetto fisico e puoi farlo anche tu. Quindi se vuoi assomigliare al tuo vip preferito, forse con qualche piccolo intervento qua e là potresti riuscirci. Intanto una app ti dice a chi assomigli.

Torn between which one I think is better likeness with the Google Arts and Culture app. pic.twitter.com/uSw8RmOip8 — Felicia Day🇺🇸 (@feliciaday) January 13, 2018

L’Intelligenza Artificiale ti aiuta a scoprire a chi assomigli

Sì, ancora una volta lei, l’Intelligenza Artificiale ti può dire il tuo volto a chi assomiglia per quello che riguarda il ondo dello spettacolo. Una semplice applicazione mette a confronto i tatti fisici.

Se vuoi divertirti dovresti proprio provare: Starbyface.com, ti offre la somiglianza in percentuale che hai con alcuni volti noti dello spettacolo, Google Arts & Culture, per scoprire a quale quadro storico assomigli, Lookaliter che confronta il tuo viso con quello di centinaia di celebrità. Inoltre Gradiente, Celebrity Twin, Filtro Instagram o TikTok.