Usa questo pulsante solo in autostrada: in tutti gli altri casi rischi 173€ di multa | In città lo fanno tutti

Devi utilizzare questo pulsante solo in autostrada e quando si verifica uno di questi casi. Se non rispetti le indicazioni la multa sarà salata.

Il Codice della Strada offre indicazioni precise per quello che riguarda cosa sia corretto fare e cosa non lo è affatto. Ci sono dei comportamenti errati che mettiamo in atto in maniera quasi costante senza nemmeno renderci conto che si sta commettendo un’infrazione.

Ci sono delle funzionalità della nostra automobile che possono essere utilizzate solo ed esclusivamente in taluni casi, ma non tutti lo sanno. Le indicazioni che vengono date sono sempre fornire per offrire la maggiore sicurezza possibile in strada.

Quando ci si mette alla guida della propria vettura sono moltissimi i casi che si possono verificare, proprio per questo motivo è importante riuscire ad attenersi alle regole del Codice della Strada. Anche una semplice svista o un comportamento a cui si da poca importanza, potrebbe rivelarsi pericoloso. Il rischio però, non è solo per se stessi, ma anche per tutti gli altri utenti della strada.

C’è un pulsante in ogni nostra vettura, che utilizziamo con estrema leggerezza, invece quello che dovrebbe ricoprire è un compito specifico. Attenzione quindi alle indicazioni che daremo di seguito.

Non è un indicatore di parcheggio

Iniziamo con il dire cosa non è questo pulsante. Esso non serve a dare un segnale agli altri automobilisti quando si parcheggia in doppia fila o in un posto con sosta vietata. Anzi il suo compito è di maggiore importanza.

A questo punto in molti avranno compreso che ci riferiamo alle 4 frecce. Quel pulsante con un triangolo rosso al centro, che ci permette di azionare tutti gli indicatori per la svolta, non serve a segnalare una sosta. Spesso la utilizziamo con questo scopo, ma è un utilizzo oltremodo sbagliato.

Ma allora a cosa serve?

Il pulsante con un triangolo rosso al centro deve essere utilizzato, soprattutto in autostrada, quando si vuole segnalare un’avaria. Nel caso in cui ci si trovi in difficoltà con la propria automobile, allora occorre provvedere alla segnalazione con delle luci lampeggianti.

Allo stesso modo, possono essere utilizzate per delle lunghe file in strada o comunque una qualsiasi occasione in cui vi sia del rischio. Nel caso in cui se ne faccia un utilizzo sbagliato, si rischiano multe fino a 173 euro.