Liposuzione horror: gli asportano il grasso, lui lo cucina e si fa un sapone | La nuova macabra frontiera del riciclo

La realtà supera la fantasia: basta sprechi con il metodo per ricavare sapone grazie al grasso – anche quello della propria liposuzione.

Un’idea che forse è stata presa da uno dei film più belli degli ultimi anni, ormai non più tanto recente, con un David Fincher che aveva fatto faville grazie alla meravigliosa storia di Chuck Palahniuk: parliamo di Fight Club con Edward Norton e Brad Pitt.

Tra le varie azioni piuttosto inconsuete fatte dai protagonisti c’è proprio quella di utilizzare come metodo di sostentamento e finanziamento per il proprio esercito la realizzazione di sapone attraverso l’uso del grasso recuperato dalle cliniche in cui si effettua la liposuzione, ovvero l’operazione che aspira il grasso dal corpo umano provocando artificialmente un dimagrimento.

Qualcosa di analogo ma ancora più personale, visto che ha dichiarato di aver usato il suo stesso grasso, è stato portato avanti da un influencer che spesso si occupa di temi legati al riciclo e all’ambiente, Robert Tolppi di 23 anni.

Il video su Tik Tok che ha pubblicato mostrando la procedura di trasformazione del grasso e altri ingredienti in sapone ha fatto il boom di visualizzazioni facendo sì che scoppiasse anche una polemica davvero incredibile: molti hanno definito il video “macabro”.

Dal grasso umano a sapone per gli umani, un passo del riciclo

Un vero e proprio schema di riciclaggio quello proposto dall’influencer, che ha dichiarato “alcuni trovano il video divertente, mentre altri lo trovano del tutto disgustoso”: una divergenza più che naturale visto che il creator ha ben 1,5 milioni di follower al seguito su Tik Tok.

“Volevano buttarlo via come rifiuto medico”, ha raccontato il ragazzo davanti all’obiettivo, “Ma ho chiesto se potevo tenerlo perché ho sempre voluto fare il sapone e non volevo sprecare del grasso perfettamente buono”.

L’ispirazione di Robert Tolppi

L’influencer, comunque, ci ha tenuto a dire che, nonostante conosca il film Fight Club, non si è ispirato affatto a questo: semplicemente l’idea gli è venuta post operazione, quando ha visto il grasso e ha capito che sarebbe stato smaltito e non riutilizzato.

Non solo ha mostrato tutto il procedimento online, ma l’influencer ha anche testato il risultato in uno dei suoi video per far vedere che il sapone che ha creato funziona e fa anche la schiuma: profuma grazie all’aggiunta nel processo di creazione di oli essenziali di vaniglia e petali di rosa.