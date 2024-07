Questo è l’aeroporto più pericoloso al mondo: atterrare qui è un terno al lotto: in bocca al lupo

Sei solito viaggiare in aereo? Conosci l’aeroporto più pericoloso al mondo? Rischi di schiantarti ogni volta che atterri.

Nel mondo ogni giorno decollano e atterrano migliaia di aerei, in migliaia di aeroporti disseminati in ogni Paese. Chi è solito viaggiare con questo mezzo lo fa senza pensarci, quasi come prendesse un normalissimo autobus.

Del resto statisticamente morire per lo schianto di un aereo è molto meno probabile che farlo in altri modi. Siamo infatti ad una probabilità su 11 milioni, contro ad esempio a una su 3 milioni di essere attaccati da uno squalo.

L’aereo insomma è il mezzo di trasporto più sicuro, con buona pace di quanti hanno paura. Ma si può dire lo stesso degli aeroporti?

C’è un luogo nel mondo che ospita l’aeroporto più pericoloso nel quale si corre il rischio di schiantarsi. Scopriamo dove di trova.

Incidente aereo: l’aeroporto più pericoloso al mondo

L’aeroporto più pericoloso al mondo si trova nella regione dell’Himalaya. Si tratta dell’aeroporto Tenzing-Hillary, così intitolato in onore di Edmund Hillary e Tenzing Norgay, il primo alpinista e il suo sherpa che hanno raggiunto la cima dell’Everest. Siamo in Nepal, a Lukla. Oltre ad essere pericoloso è anche estremamente suggestivo. Si trova a più di 2800 metri sul livello del mare, e ha una pista di atterraggio, l’unica, corta soltanto 527 metri con un’inclinazione del 12%. Il dislivello è utilizzato proprio per aiutare gli aerei a frenare durante l’atterraggio e a guadagnare velocità più velocemente durante il decollo.

La pista infatti è delimitata da una parete rocciosa da una parte e da uno strapiombo dall’altra. Per potervi accedere occorre essere un pilota molto bravo e che conosce perfettamente la zona. In cui oltretutto le condizioni meteorologiche possono cambiare improvvisamente e aggiungere ulteriore pericolo.

Gli incidenti

Come riporta il Corriere: “Secondo il database di Aviation Safety Network dal 1919 ci sono stati 40 incidenti mortali in Nepal che hanno causato 806 vittime. Ma 19 di questi incidenti — con 292 decessi — si sono verificati dal 2000 in avanti, quasi uno all’anno. Il dato tiene conto anche dell’ultimo disastro aereo, quello del 29 maggio (2022 ndr) dove un bimotore di 43 anni della compagnia locale Tara Air si è schiantato contro una delle montagne con 22 persone a bordo”.

Questo è dovuto alla conformazione del territorio. Ma se l’aeroporto di Lukla è così pericoloso, perché viene utilizzato? Semplice, è una meta molto importante per gli alpinisti e gli appassionati di escursioni. Qui infatti c’è il principale punto di accesso al Parco Nazionale di Sagarmatha e al Monte Everest, altrimenti raggiungibili solo dopo un lunghissimo giro dall’aeroporto più vicino: Phaplu.