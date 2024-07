Pensioni, ad agosto previsto aumento di 327€ | Verifica subito di essere anche tu nella lista

Ad agosto per le pensioni sono previsti 327 euro di aumento, è il momento di verificare se anche tu sei tra i fortunati.

Poi che non si dica che per i pensionati non ci sono delle buone notizie in vista. Certo non è semplice la vita di chi ha smesso di lavorare e si vorrebbe godere il meritato riposo. Per loro lo Stato italiano ha previsto dei trattamenti economici che non sono affatto quelli che in molti speravano si potessero avere.

Ancora una volta è possibile affermare che non tutte le ciambelle riescono con il buco e quella delle pensioni, per l’Italia, è una ciambella che non è affatto come in molti la vorrebbero. Se ne discute anno dopo anno, dicendo che i trattamenti riservati a coloro che non lavorano più, non sono in grado di permettere loro di vivere una vita che sia almeno dignitosa.

Il sistema vigente in Italia, sembra proprio non salvaguardare in alcun modo i pensionati che, finiscono per sprofondare in una vita che non è quella che speravano.

Ma di tanto in tanto qualche buona notizia si scorge all’orizzonte. Per il mese di agosto, alcune categorie potranno ricevere un aumento di 327 euro. Peccato che non potranno avervi accesso tutti, anche se saranno molti gli italiani a poterlo sfruttare.

Importi più alti per il mese di agosto

Il mese di agosto per molti italiani sarà quello in cui vedranno arrivare sul proprio conto corrente un assegno pensionistico più alto di quello che si potesse sperare. Se ne parla proprio in questo momento, perchè questi sono i mesi di maggiore interesse per coloro che hanno provveduto all’invio del modello 730/2024.

L’importo maggiore delle pensioni è dovuto proprio all’invio delle documentazioni che danno accesso a quello che è il rimborso Irpef a cui un gran numero di contribuenti hanno diritto.

Cosa c’è da sapere in merito

Quello che ci si chiede è come funziona il rimborso degli importi Irpef. Per quello che riguarda l’importo, ovviamente, dipende da quelli che sono i numeri del 730 presentato. Particolare attenzione si consiglia per coloro che hanno presentato un rimborso Irpef con importi al di sopra dei 4 mila euro.

Inoltre, avranno accesso al rimborso nel mese di agosto solo coloro che hanno provveduto all’invio del 730 entro e non oltre il 20 giugno scorso. Per loro il beneficio verrà bonificato il 1 agosto.