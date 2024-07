Sei in partenza, hai contanti in casa ma non sai dove metterli: ecco il posto perfetto | Nessun ladro andrebbe mai a guardare lì

Furti in casa: i nascondigli perfetti a prova di ladro (o quasi). Ecco dove custodire i tuoi averi per non rischiare.

Esiste una cosa più terrificante del sapere che qualcuno si è introdotto in casa tua in tua assenza? O peggio, mentre dormivi?

Il reato più temuto è probabilmente proprio quello dei furti in casa, che avvengono quotidianamente ovunque e qualche volta, come racconta la cronaca, finiscono in tragedia.

Come leggiamo sul sito Verisure: “Il primo Indice della sicurezza domestica a livello regionale, elaborato dal Censis per Verisure Italia, consente di posizionare le regioni italiane in una scala che va dalla più sicura […] fino alla regione meno sicura. Al primo posto nella graduatoria regionale della sicurezza domestica si collocano le Marche, con un valore dell’indice di 117,3 su base 100.[…]All’ultimo posto per livello di sicurezza domestica reale e percepita si posiziona il Lazio, con un valore dell’indice pari a 73,8”.

Oltre a un buon sistema di allarme non possiamo fare molto, a parte cercare di nascondere meglio possibile i nostri averi. E dove metterli? Scopri i posti considerati più sicuri.

Ladri in casa: dove nascondere i tuoi averi

Ovviamente i primi posti dove andranno a guardare i ladri in casa saranno i classici: dietro i quadri, nei cassetti, in cassaforte. Dobbiamo farci furbi, e rendergli quantomeno le cose difficili. Per esempio, perché non utilizzare gli elettrodomestici? I contanti possono essere arrotolati e infilati nel tubo dell’aspirapolvere. Così come i gioielli, conservati in un sacchetto di plastica.

E hai mai pensato al frigorifero? Procurati un barattolo scuro, colorato, e nascondi al suo interno i tuoi preziosi, poi mettilo in frigo. Difficilmente i ladri lo apriranno. In alternativa puoi usare un contenitore da mettere nel congelatore.

I posti più impensabili

Un altro nascondiglio potrebbe essere rappresentato dalla scarpiera. Infila tutto in scarpe e stivali, magari dentro un calzino, e molto probabilmente li ritroverai lì anche dopo il passaggio dei ladri. Hai un tavolo allungabile? Potresti usarlo per occultare soldi e gioielli, da incastrare proprio nel vano dove è collocata la prolunga del tavolo.

Infine, un vero colpo di genio potrebbe essere quello di creare una finta presa di corrente. Rimuovendola all’occorrenza, celerebbe un nascondiglio perfetto a prova di ladro, poiché si confonderebbe con le altre prese vere. Ovviamente teniamo a precisare che questi sono solo consigli e che i ladri di appartamento sono sempre più furbi. Possiamo contare solo sulla loro fretta, e, come detto, cercare di rendergli le cose difficili.