Ora non potrai più bloccare gli stalker | Si sono messi a usare un’applicazione a pagamento che non permette di bloccare il contatto

Una novità tecnologia che sfortunatamente a a pieno vantaggio degli stalker: ecco come risolvere la situazione se qualcuno ti perseguita.

Se i telefoni e in generale la tecnologia si evolve tendendo il più possibile al mantenimento della privacy e della sicurezza, allo stesso tempo i criminali informatici e gli stalker si mettono all’opera per superare tutti i tipi di barriera.

L’applicazione che è stata sviluppata non era stata pensata per infrangere la legge e per perseguitare qualcuno, eppure le sue caratteristiche rendono queste attività particolarmente facili e accessibili ha chi ha cattive intenzioni.

Sono moltissime le donne che subiscono violenze e stalking, e molte si sono ritrovate a utilizzare una applicazione innocente per scoprire solo in un secondo momento che poteva trasformarsi in una porta di accesso per chi non desideravano vedere né leggere né ascoltare.

L’applicazione si chiama Bizum, app creata per per dividere il costo di una cena tra amici o le spese di un piccolo acquisto. L’unico requisito per utilizzare questa applicazione è che il mittente e il destinatario abbiano un numero di telefono funzionante: i risvolti negativi sono stati davvero inaspettati.

Bizum, un’app pericolosa in mano agli stalker

Gli stalker hanno iniziato a utilizzarla perché hanno scoperto che le loro vittime non possono bloccare gli utenti che utilizzano questo sistema di pagamento, indipendentemente dal fatto che abbiano cancellato il numero di telefono.

In genere chi inizia ad avere atteggiamenti persecutori inizia a contattare la propria vittima attraverso altre applicazioni, come Whatsapp, Telegram, Tik Tok, oppure altri social network diffusi. Quando, però, la vittima inizia a bloccare l’utente molesto ovunque, allora Bizum può essere una risorsa per continuare a perpetrare il reato.

Stalking: Bizum è un’arma “impropria”

L’applicazione Bizum permette di mandare soldi (si parla di piccoli importi) con un messaggio in allegato, che normalmente si riferisce alla serata in birreria o all’articolo per il quale stiamo restituendo la nostra quota.

Non è così nel caso degli stalker, che la utilizzano per continuare a molestare le vittime senza che queste possano procedere al blocco del contatto. Se vi trovate in questa situazione, che venga utilizzata o meno Bizum, la prima cosa da fare è contattare le autorità o rivolgersi al numero anti violenza e stalking gratuito e anonimo nel nostro paese. Basta digitare il 1522 e le operatrici potranno aiutarvi.