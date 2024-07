Come scacciare le mosche da casa con un po’ di carta stagnola | Il trucco a costo zero è super efficace

Addio mosche con il trucco della carta stagnola. Zero spese, zero inquinamento e risultato incredibile. Prova anche tu.

L’estate può trasformarsi in un periodo infernale a causa delle decine di insetti che cercano di intrufolarsi in casa appena trovano uno spiraglio in una finestra.

Le mosche sono un vero dramma, soprattutto se non hai una casa dotata di zanzariere. Gli insetti odiano il caldo proprio come noi, e cercano di entrare in casa per trovare refrigerio dalla calura.

Ma che orrore quando gironzolano sul cibo, sul tavolo e sui mobili. Sappiamo tutti quanto siano sporche, e che in un attimo depongono le loro uova – oltre a rilasciare i loro escrementi- contaminando tutto.

Come eliminarle? Certo esistono diversi prodotti chimici, ma magari hai altri animali in casa e non puoi usarli, o semplicemente preferisci i rimedi naturali, anche per non inquinare. Ebbene ci sono molti rimedi casalinghi, come il trucco della carta stagnola per allontanare le mosche moleste dalla tua casa. Vediamo in cosa consiste.

Mosche: allontanale con la carta stagnola

Uno dei trucchi più utilizzati per allontanare le mosche dalla propria casa prevede l’utilizzo della carta stagnola. Riempi un sacchetto di plastica trasparente con dell’acqua, per esempio i sacchetti per congelare i cibi. Strappa tanti pezzi di carta stagnola e accartocciali formando delle palline, quindi immergile nell’acqua. Sigilla il sacchetto e posizionalo in prossimità degli ingressi alla casa come porte e finestre.

Perché le mosche se ne terranno lontane? Perché vengono disorientate dal loro riflesso sull’acqua e dalla luce delle palline di carta stagnola quando sono colpite dal sole. In pratica viene a crearsi una sorta di illusione ottica che distrae gli insetti.

Prova anche così

Allo stesso modo, se ti sembra che sia un metodo troppo brigoso, o hai paura che il sacchetto si apra bagnando tutto, puoi sempre utilizzare solo la carta stagnola senza acqua. Ti basterà tagliarla in tante strisce non troppo sottili e attaccarle nelle aree più frequentate dalle mosche, oltre che vicino a porte e finestre.

La lucentezza e il riflesso del foglio di alluminio confondono le mosche, impedendo loro di avvicinarsi. La luce riflessa e il movimento le spaventa, facendo sì che cambino strada. E difficilmente torneranno poiché ricorderanno il pericolo percepito. Come vedi puoi allontanare le mosche da casa tua con un rimedio davvero facilissimo da attuare e a costo praticamente zero, senza inquinare con insetticidi chimici e senza nemmeno uccidere gli insetti.