Aggiungi un cucchiaio di questo liquido in lavatrice e addio cattivi odori | Una volta si usava solo quello

La lavatrice puzza? Prova con questi rimedi, sono naturali ed efficaci, e ti aiuteranno a risolvere il problema.

Sicuramente sarà capitato anche a te: apri l’oblò della lavatrice per tirare fuori il bucato e vieni assalita dal cattivo odore, che spesso rimane anche sui tessuti. E questo non è certo piacevole.

Perché succede? Perché probabilmente lavi solo a basse temperature, il che può andare bene per i tessuti e per risparmiare energia, ma alla lunga causa la proliferazione di muffe e batteri. Che puzzano.

È arrivato il momento di fare una pulizia approfondita di questo elettrodomestico tanto utile, ma anche di adottare alcuni comportamenti più consapevoli. Per esempio lasciare l’oblò aperto tra un lavaggio e l’altro, pulire regolarmente filtro e cassetto del detersivo, asciugare la guarnizione. E lavare ogni tanto a temperature alte, oltre che a procedere con la pulizia che adesso ti indicherò.

Cattivi odori in lavatrice addio

Se la lavatrice emana un cattivo odore e ti sembra che non lavi bene, è il momento di pulirla, e per farlo puoi usare degli ingredienti che sicuramente hai anche in casa, naturali e non inquinanti. Ma anche se non dovessi averli, puoi reperirli molto facilmente.

Uno di questi è l’acido citrico. Perfetto sia per la lavatrice stessa che per il bucato, che deodorerà in maniera sublime. Prendi l’abitudine di usarlo al posto dell’ammorbidente, che invece, nonostante tutti lo usino, fa male ai vestiti. E inquina. Per pulire e deodorare la tua lavatrice aggiungi 4 cucchiai di acido citrico nel cestello e 4 cucchiai nello scomparto del detersivo, quindi avvia un ciclo a vuoto a 90 gradi. Tornerà come nuova.

Gli ingredienti naturali

Vi sono poi altri due ingredienti naturali molto utilizzati in casa anche per altri tipi di pulizie, proprio grazie alle loro proprietà. Uno di questi è il magico bicarbonato di sodio. Perfetto per la cura della lavatrice, disinfetta e deodora, basta versarne 40 grammi negli scomparti del cassetto dei detersivi dedicati a prelavaggio e lavaggio principale. Poi ne aggiungi altri 10 grammi direttamente nel cestello e fai partire un ciclo, sempre a vuoto, a 90 gradi.

Infine ecco il liquido indispensabile per la pulizia ecologica della casa, che deodora e sgrassa in maniera del tutto naturale: il succo di limone. Lava accuratamente la guarnizione, l’oblò e il cestello della lavatrice con succo di limone e acqua, e fai lo stesso con il cassetto del detersivo. Pulita e deodorata in maniera naturale.