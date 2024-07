Trucco del giornale, porta sempre a bordo un vecchio quotidiano | Ecco perché ti salva la pelle

Non dimenticare di portare un giornale sempre con te, ti potrebbe letteralmente salvare la vita. Ecco il motivo.

Nostro caro automobilista che sei alla lettura, come ben saprai ci sono degli oggetti di utilizzo quotidiano che proprio durante la guida ti potrebbero essere veramente molto utili. Non dirci che non lo sai, perchè dovresti essere abituato a tutto questo.

Siamo fermamente convinti che i vecchi rimedi della nonna, continuano ad essere i migliori per ognuno di noi. La vecchia saggezza popolare che ci salva in più di un’occasione. Questa volta lo fanno con la tua automobile.

Essere degli automobilisti nel 2024 non è semplice, le auto sono tecnologiche, il cambio manuale da problemi, il freno a mano elettronico non è sicuro e vogliamo parlare delle spese? I prezzi delle auto hanno raggiunto dei livelli mai visti prima, la benzina, non te lo vogliamo nemmeno ricordare e ci si mette anche l’assicurazione a mettere un bel macigno da 1000. Si potrà mai continuare in questa maniera?

Fortuna che la saggezza popolare ci offre la possibilità di risolvere alcune problematiche semplicemente con dei mezzi da pochi euro. Questa volta i tuoi alleati sono i vecchi quotidiani, tienine sempre uno con te, ti sarà veramente molto utile, molto più di quello che tu possa credere.

Un mezzo efficace per la prevenzione degli incidenti

Le statistiche ci dicono che, ci sono alcune cause comuni, tra quelle che provocano incidenti. Una di queste è la scarsa visibilità da parte dell’automobilista, oltre alle distrazioni e all’incapacità di rispettare il codice della strada.

Non sono pochi coloro che ammettono di aver ignorato un segnale stradale o un limite di velocità. Nella migliore delle ipotesi quello che succede è che si riceve a casa una multa più o meno salata. Ma non sono poche le occasioni in cui, si è protagonisti di brutti incidenti.

Un giornale ti può salvare

Ma come può un semplice quotidiano salvare da un incidente? Tornando agli scontri che avvengono per la scarsa visibilità, un semplice quotidiano ti può essere di aiuto per poter pulire i vetri della tua automobile in maniera perfetta.

Il metodo è semplice, si prepara una mistura a base di detersivo per i piatti, acqua ed aceto, si immerge il foglio di giornale al suo interno e quindi si procede strofinando il vetro con movimenti circolari. In questo modo si avranno vetri perfetti con una visuale senza difetti.