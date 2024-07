Incredibile offerta zaini The North Face: tutti a 1,95€ | Non è uno uno scherzo, Decathlon ha chiuso i rapporti col fornitore, svendita totale

Sembra un errore e invece si tratta di una offerta pazzesca: alcuni zaini North Face in svendita presso Decathlon.

Se siete in partenza per un viaggio on the road o semplicemente amate spostarvi con un bagaglio leggero, allora questa è l’occasione che fa per voi: alcuni degli zaini della nota marca The North Face in vendita presso la catena di articoli sportivi Decathlon stanno per essere svenduti a nemmeno due euro ciascuno.

Sembra, infatti, che Decathlon abbia interrotto il rapporto di affari con questa nota catena per ragioni di cui non siamo a conoscenza, chissà, forse è stato fatto qualche sgarro, perché lo sconto è davvero assurdo in questi giorni.

The North Face è, infatti, una marca davvero prestigiosa, nota al pubblico soprattutto per le sue giacche invernali che sono state a lungo di moda: altri articoli, però, come gli zaini, costituiscono allo stesso modo una forte attrattiva per gli utenti.

Alcuni infatti credono che Decathlon abbia utilizzato questa svendita per attirare i clienti presso i propri punti vendita: si sa, quando ci si trova in un negozio con morti articoli non è facile prenderne solamente uno. Ecco come fare a capire se nel vostro negozio Decathlon di quartiere sono ancora disponibili gli zaini The North face a questo prezzo da sogno.

Nemmeno due euro per uno zaino di fattura ottima: Decathlon e la svendita The North Face

A dare la notizia è stata una pagina Facebook che si chiama “zaini a buon prezzo”, la quale solo qualche giorno fa ha pubblicato un post in cui è presente la foto di uno degli zaini della nota marca con apposto il cartellino del prezzo scontato: solo 1,95 euro.

La foto sembrerebbe essere reale, eppure al giorno d’oggi bisogna fare molta attenzione a credere a tutto ciò che si vede. Infatti sono numerosi gli utenti che hanno iniziato a far notare con ironia quanto tutto questo sia davvero improbabile, nonostante il post rimandi effettivamente a quello che sembra essere il sito ufficiale del negozio.

Vero o falso: uno zaino di marca a un prezzo incredibile

Nei commenti i pareri sono discordanti in merito alla veridicità dell’offerta: secondo un utente si tratta di una possibilità a cui si può accedere solamente online e grazie a un quiz a cui ci si deve sottoporre in seguito al quale sarà possibile vincere uno di questi zaini pagando questo piccolissimo prezzo.

Molti rimangono scettici e attendono di vedere se qualcuno abbia effettivamente ottenuto uno di quegli zaini: non resta che spulciare tra i commenti che raccontano delle esperienze degli utenti!