Dilaga la pratica del “gig trip”, la nuova tendenza di viaggio dei giovani in Europa | Ai tuoi tempi ti sognavi questa vita

Una nuova tendenza sta dilagando tra i giovani: nessuno si sarebbe mai aspettato si potesse viaggiare proprio in questo modo.

Una tendenza che proviene dalla possibilità di acquistare biglietti aerei o del treno low cost, ma non solo, quando si viaggia nella stessa nazione è una pratica che può essere portata avanti anche con la propria automobile.

Si tratta di una tendenza diffusa tra i giovani che coinvolge soprattutto dei viaggi brevi: il gig trip riguarda principalmente la musica. Molti giovani partono “all’inseguimento” di festival o anche tour di una singola band.

In realtà è possibile farlo per qualunque evento che ci interessi, a partire da spettacoli teatrali fino a giungere a manifestazioni in piazza o molto altro, ma principalmente si tratta più spesso di persone che viaggiano con il fine di raggiungere il luogo predefinito in cui si svolgerà un evento musicale.

La stagione dei concerti è presente tutto l’anno, quindi la pratica del gig tripping si sta diffondendo sempre di più in tutto l’Occidente: non si tratta di una semplice supposizione ma ci sono una serie di dati a sostegno dell’espandersi di questa tendenza.

Gig Tripping, i dati di Pirate Travellers

Secondo i dati forniti dalla pagina Pirate Travellers dopo aver condotto un sondaggio, il 48% delle persone che appartengono alla generazione Z afferma che concerti o eventi culturali influenzano la decisione di viaggiare o di pianificare una fuga anche breve, di pochi giorni.

Un esempio? La star Taylor Swift ha visto persone arrivare da tutti gli angoli dell’Occidente e non solo: ad esempio In Spagna ha tenuto due concerti allo stadio Santiago Bernabéu per i quali centinaia di Swifties hanno avuto problemi a procurarsi i biglietti, quindi alcuni hanno dovuto trasferirsi in un altro posto per poter assistere a questo spettacolo. Persino alcune persone statunitensi hanno deciso di assistere al concerto in Europa, abbinando un viaggio al concerto per una maggiore convenienza dal punto di vista economico.

I futuri eventi di punta per i gig travellers

Si prevede una situazione simile a quella di Taylor Swift per un’altra grande artista, Karol G : l’artista colombiana visiterà Madrid per offrire quattro concerti, e il Bernabéu si riempirà di fan dal 20 al 23 luglio per godersi il ‘Tomorrow Will be Bonito Tour’.

In occasione di questa esibizione il social Tik Tok si è riempito di consigli sui voli più economici di cui è possibile approfittare per raggiungere le mete che ospiteranno i concerti dell’artista: un esempio chiaro di gig tripping.