Casa costruita dal nulla in un solo giorno: ora è possibile grazie a questo macchinario rivoluzionario | È la svolta del secolo

Grazie a una nuova invenzione in campo edilizio non dovrai attendere più di un battito di ciglia per la tua nuova casa.

Era solo questione di tempo prima che anche i lavori più pesanti, oltre che quelli più noiosi, fossero man mano assegnati ai robot, ed eccoci qui, una invenzione di fondamentale importanza è stata messa a punto ed è pronta a conquistare, per ora, il mercato statunitense.

Quando vogliamo realizzare una casa da zero sono diversi i vantaggi, soprattutto la libertà di scelta sia estetica sia di sostanza, una libertà importante nel caso in cui si tratti di quella che vorremmo fosse la casa della nostra vita. Il lato negativo, invece, consiste nei tempi di costruzione.

C’è grande differenza, infatti, tra una ristrutturazione e una partenza da zero: si tratta di un processo faticoso e soprattutto molto lungo, nel corso del quale non è raro si incorra in alcuni problemi che ritardano ulteriormente la consegna da parte di questa o quella ditta di costruzione.

Stiamo parlando di quella che potrà costituire una vera e propria rivoluzione nel campo edilizio: si tratta di una macchina messa a punto per tirare su una casa da zero in un solo giorno, ecco in che modo.

Si chiama Hadrian X il muratore robot

Si tratta di un macchinario che può agire in piena sicurezza anche in ambienti aperti e non controllati, costituisce così la tecnologia più all’avanguardia per il mercato edilizio e immobiliare, una macchina in grado di creare da zero una casa, progettata per essere in grado di posare a velocità fino a 500 blocchi all’ora (pari a circa 120m2 all’ora), con il potenziale di completare sia le pareti esterne che quelle interne di una casa standard in mattoni doppi in un solo giorno, secondo i produttori FBR.

Inoltre, i fornitori del processo di costruzione della casa, dall’architetto alle imprese finali, lavoreranno da un’unica fonte di dati: in questo modo è possibile lavorare parallelamente sulla produzione dei materiali.

Hadrian X si prepara alla conquista del mercato

Attualmente questa macchina meravigliosa è in attesa di essere sottoposta a una valutazione per dimostrare la sua idoneità ai test di accettazione in Cantiere.

Successivamente partirà il programma di dimostrazione almeno in parte finanziato da CRH Ventures: tale programma prevede che FBR costruisca le pareti esterne di cinque-dieci case a un piano utilizzando la nuova generazione.