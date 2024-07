5 cose da fare per disconnettere dal tuo lavoro prima di andare in vacanza | I trucchi della psicologa

Stacca dal lavoro quando sei in vacanza per tornare davvero rigenerato. Lo psicologo consiglia 5 azioni da intraprendere per riposare davvero.

Molti non vedono l’ora che arrivino le tanto agognate vacanze, le ferie, per staccare la spina e rigenerarsi lontano dalle preoccupazioni di lavoro e della vita di tutti i giorni.

Ma alcuni non riescono davvero a staccare e pur essendo in vacanza restano ancorati alle abitudini di tutti i giorni, magari continuando a sentire i colleghi e ricevendo email e telefonate di lavoro.

Un sondaggio riportato dal NYPost rivela che più del “54% degli adulti statunitensi lavora mentre è in vacanza e, indipendentemente dal fatto che lavori o meno, circa la metà dei lavoratori si sente in colpa quando si prende del tempo libero”.

Addirittura il 63% degli intervistati “afferma di sentirsi ansioso se non controlla la posta di lavoro in arrivo e il 59% fa fatica a staccare dal lavoro”. Ma che vacanze sono così? Lo psicologo spiega come “disconnettersi” davvero per godersi il meritato riposo.

Lavoro e ferie: i trucchi per disconnettersi

È molto importante staccare dal lavoro e riposare il cervello, tenersi lontani dallo stress e dalle preoccupazioni per potersi davvero rigenerare e tornare carichi.

Roger Hall, psicologo del lavoro, ha detto a Fox Business come riportato sempre sul NYPost: “Il cervello umano ha bisogno di tempo per riposare e stare in silenzio per ripararsi. Queste riparazioni richiedono tempo, silenzio e sonno. La nostra era digitale riduce tutte queste cose. Di conseguenza, mentre pensiamo di più, non pensiamo più chiaramente”. Occorre staccare, disconnettersi. Ma come?

I 5 passi per godersi le ferie

A consigliare i 5 trucchi per staccare davvero da lavoro e godersi le ferie li suggerisce il dott. Ali Mattu, psicologo clinico, su USA Today. Il primo passo è stabilire se puoi prenderti davvero una pausa, organizzare quindi la tua assenza in modo che nessuno abbia bisogno di contattarti. Secondo passo: avvisa tutti che sarai assente e che non controllerai né posta né messaggi in quel periodo. “Questo” sottolinea, “è ancora più importante con il lavoro da remoto perché molti dei tuoi colleghi potrebbero non sapere che sei in vacanza”.

Terzo step: disattiva le notifiche, poiché qualcuno potrebbe “dimenticare” che sei in vacanza e cercare di contattarti lo stesso. Magari silenzia solo i gruppi di lavoro, o le chat con i colleghi. Avverti che sarai reperibile tramite telefonata solo ed esclusivamente in situazioni di estrema emergenza e solo se non è stata trovata altra soluzione. Infine, trova delle attività che ti distraggano davvero. “Per me” dice lo psicologo “è sempre qualcosa che attiva i miei sensi, come andare a nuotare, provare nuovi tipi di cibo o esplorare un nuovo ambiente. Questo ti aiuterà a distrarti dal lavoro e probabilmente renderà la tua vacanza migliore”.