I ristoranti trappola per turisti: se noti questi segnali scappa a gambe levate | Non cascarci come una pera

Delle vere e proprie trappole per i turisti, se non vuoi rischiare di restarci male, ti consigliamo di non cascarci.

Il settore della ristorazione è ampiamente provato da questo periodo di crisi economica estremamente diffusa. Purtroppo sono stati molti i locali che hanno dovuto chiudere i attenti e la compa non è di un investimento sbagliato o di prodotti di scarsa qualità. La verità è che i consumatori sono ormai pochi e problematici.

Esattamente come per ognuna delle nostre famiglie è aumentata la spesa alimentare per via dell’innalzamento dei prezzi, allo stesso modo i ristoranti hanno dovuto far fronte all’inflazione delle materie prime. Ci si riferisce non solo al cibo, ma anche al tovagliato, saponi, detersivi, affitti, tasse e bollette varie.

Una situazione non semplice, che ha spinto molti sull’orlo del baratro. Senza considerare che il Covid è stato per molti un vero e proprio colpo di grazia, non sono pochi i ristoranti che dopo la chiusura forzata non hanno più potuto riaprire.

Non che vogliamo trovare loro una giustificazione, ma molto probabilmente questi fattori hanno influito a tal punto da finire per spingere alcuni ristoratori ad adottare dei trucchetti che sono delle vere e proprie trappole per i consumatori.

I clienti sono incontentabili

Non possiamo nascondere che, l’arrivo in TV di tutti questi programmi sulla cucina, non hanno di certo giocato a favore dei ristoratori. Ad oggi sono tutti chef nel loro piccolo, anche se non hanno mai cucinato nemmeno un uovo al tegamino. Nonostante ciò si fingono intenditori.

Ma poi ecco che quando arriva il conto, si sentono in dovere di sindacare, con conti che secondo loro sono troppo cari, prezzi troppo elevati. Ovviamente, esattamente come per i ristoratori sono aumentati i costi di gestione per i clienti è aumentato il prezzo del cibo che consumano. Nonostante ciò, ci sono però, delle vere e proprie trappole in cui non cadere.

Alla ricerca nel turista che cade in trappola

Numerose sono le trappole in cui il turista inesperto potrebbe cadere, alcune di esse sono messe in atto tramite le piattaforme online attraverso cui è possibile scegliere il ristorante in cui consumare la propria cena o il proprio pranzo. La prima è la pubblicazione di foto che non rispecchiano mai la verità. Allo stesso modo, è possibile che siano indicati prezzi medi inferiori a quelli normali.

I ristoranti del centro sono i più cari anche considerando che pagano spese maggiori. Infine mai cadere nella trappola di quelli che sono presentati come piatti della casa, invece sono dei classici semplicemente rivisitati.