Con questo trucco il tuo bagaglio sarà il primo a uscire dalla stiva dell’aereo | Manco il tempo di arrivare ai nastri e sei già fuori dall’aeroporto

Un piccolo accorgimento che ti permetterà di scendere dall’aereo e ritirare subito la tua valigia imbarcata: ecco come fare.

Quando si viaggia, che sia per lavoro oppure per piacere, ci sono molti tempi morti, specialmente nel caso in cui il mezzo utilizzato sia proprio l’aereo: la lunga attesa dopo i controlli snerva molti viaggiatori, intrappolati all’interno dell’aeroporto, e spesso si deve anche attendere prima del decollo e dopo l’atterraggio.

Per tutti questi motivi, trovare delle tecniche per eliminare i tempi morti è davvero utile se si viaggia con l’aereo: se avete mai imbarcato una valigia, senza, quindi, tenerla con voi negli scompartimenti superiori, allora sapete che un’attesa veramente antipatica è quella a cui bisogna sottostare per ricevere indietro il proprio bagaglio da un nastro.

Soprattutto quando è il momento di tornare a casa, che ci siamo rilassati in viaggio o che abbiamo lavorato, non abbiamo certo voglia di aspettare decine e decine di minuti che la nostra valigia ci venga recapitata.

Una viaggiatrice ha svelato un semplice trucchetto che permette di avere immediatamente il proprio bagaglio una volta scesi dall’aereo: è logico, ma non tutti ci hanno pensato.

Il bagaglio subito sul nastro, basta fare così

Il trucchetto è stato svelato da un’ascoltatrice nel corso di una trasmissione radiofonica: “Se il tuo bagaglio è l’ultimo ad essere messo sull’aereo, sarà anche il primo a venir fuori, a pensarci bene è logico”. Ma non è l’unico metodo.

Un altro hack è stato svelato in radio: “Quando imbarchi la tua valigia, chiedi al personale dell’aeroporto di apporre un adesivo fragile su di essa. Ciò significa che verrà posizionata sopra le altre per evitare che venga danneggiata. Questo perché si suppone che sia fragile e sarà, quindi, la prima a essere scaricata.”

I consigli non finiscono qui: ecco come viaggiare comodi

Un assiduo viaggiatore, R. Carter Langston, ha condiviso i propri consigli con Thrillerist: si tratta di una serie di raccomandazioni utili per quando si viaggia in aereo. Si consiglia di evitare di recarsi in aeroporto la mattina presto o nel tardo pomeriggio, perché sono gli orari di maggiore affluenza.

Un altro consiglio consiste nel preparare una borsa vuota con oggetti potenzialmente proibiti così da evitare di introdurli accidentalmente: in questo modo è possibile superare senza problemi i controlli di sicurezza e avere, quindi, tutto il tempo necessario per curiosare nel duty-free dell’aeroporto.