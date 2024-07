Feticismo, come guadagnare una barca di soldi vendendo foto dei tuoi piedi su piattaforme online

Sempre più persone cercano un guadagno extra, e il feticismo dei piedi è un modo per farlo comodamente da casa. Ecco come funziona.

Guadagnare qualcosina di più fa sempre comodo, soprattutto quando il proprio stipendio non è da manager. Oggi le spese sono troppo alte, il prezzo della vita sempre più caro e le esigenze maggiori rispetto ad un tempo.

Ma se da un lato c’è chi fa anche due o tre lavori per arrotondare, organizzando la propria settimana come una corsa contro il tempo, c’è chi se la prende comoda.

La rete offre diverse opportunità di guadagno, alcune anche sconosciute ai più. Per questo saperle cogliere diventa fondamentale se si vuole raggranellare qualcosa.

Oltre ai milioni di “influencer” – o che tali vorrebbero diventare – che spuntano ormai come funghi e che durano quanto una meteora, c’è una nicchia di mercato che pochi conoscono. Ma che frutta molto. Parliamo del feticismo, principalmente dei piedi.

Feticismo dei piedi: alti guadagni, poca fatica

Senza entrare nel merito delle motivazioni per cui qualcuno dovrebbe essere disposto a pagare fior di quattrini per una foto dei tuoi piedi, sappi che ci sono tantissimi individui che cercano questo materiale. Basta fare un semplice giro su Instagram, e leggere i commenti sotto la foto di qualunque donna dello spettacolo nella quale si intravedono i piedi. Almeno 3 o 4 se non di più saranno apprezzamenti su questa parte del corpo. Così alcuni – donne ma anche uomini – hanno deciso di monetizzare questa passione altrui.

Oltre al classico OnlyFans, la piattaforma sulla quale moltissime persone anche dello spettacolo sono confluite vendendo la propria immagine, ce ne sono alcune dedicate solo ed esclusivamente ai piedi. Se su quella appena citata però si lavora con gli abbonamenti, ce ne sono altre che consentono la compravendita anche di una singola immagine o video.

Come arrotondare lo stipendio

La piattaforma più nota in tal senso è FeetFinder. Tutto quello che devi fare è registrarti e creare un account, caricare le tue foto e venderle. Chiaramente ci sono dei passi da compiere, come fornire copia del documento per attestare la maggiore età. E la sottoscrizione di un abbonamento, al costo di 14.99€ per 3 mesi o 19.99€ per un anno.

Considerato i potenziali guadagni, si tratta di pochi soldi. Ovviamente queste sono solo informazioni a carattere generale e per intrattenimento, non stiamo consigliando di intraprendere questa strada per guadagnare poiché sul web è tutto molto instabile.