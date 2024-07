Curriculum, la lista dei verbi da inserire assolutamente secondo gli esperti di Harvard | Trovi impiego in un lampo

Ci sarebbe una lista di verbi che ti dovrebbe permettere di essere assunto subito. Di inserirli nel tuo curriculum te lo dicono gli esperti di Harvard.

Inviare il curriculum è il primo passo da compiere se si è alla ricerca di lavoro. Si tratta del primissimo approccio con quella che potrebbe essere la futura azienda in cui si presta il proprio impiego. In un momento in cui trovare un’occupazione sembra essere una mission impossibile, non sbagliare a stilare il proprio curriculum è veramente importante.

Negli ultimi mesi le aziende hanno iniziato ad aprire alcune posizioni lavorative, per cui è possibile candidarsi. Da una parte questo è possibile grazie al turnover per i pensionamenti e prepensionamenti, ma anche per via di un periodo estivo in cui spesso capita alle aziende di aver bisogno di personale extra.

Ma se non si è in grado di compilare il curriculum nella maniera corretta, si finisce per abbassare notevolmente quelle che sono le possibilità di essere assunti dall’azienda.

Non sono pochi gli studi che vengono svolti in merito a quelli che sono i trucchi per riuscire a compilare un curriculum che sia effettivamente accattivante. Secondo uno specifico studio di Harvard ci sono dei verbi che se includi nel tuo curriculum aumentano le possibilità di essere assunti.

Scrivere il curriculum in base alla posizione per cui ci si candida

C’è un errore che commettiamo veramente in tanti, ovvero quello di compilare un solo curriculum indipendentemente dalla posizione lavorativa per cui ci si candida. In questa maniera il rischio è quello di essere giudicati nella maniera sbagliata, per aver cambiato una serie di posizioni lavorative.

Il trucco è invece quello di compilare un curriculum in base a quella che è la posizione lavorativa per cui ci si vuole candidare. In questa maniera i responsabili della selezione potranno giudicare nella maniera corretta le tue capacità in base a quelle che sono le tue esperienze pregresse.

I verbi che devi inserire per avere maggiori possibilità

I verbi da inserire su un curriculum cambiano in base a quello che è il settore in cui ci si vuole candidare. Per chi vuole lavorare nelle comunicazioni i verbi sono: articolare, scrivere, formulare, mediare, negoziare, partecipare, presentare, proporre, risolvere. Per i settori creativi, invece i verbi sono: colore, creare, disegnare, concettualizzare, illustrare, modellare, dare forma.

Ma sono veramente molti i settori per cui ci si può candidare e per cui, quindi, è opportuno conoscere altri verbi indispensabili, per i lavori che richiedono capacità organizzative non può mancare catalogare, mantenere, organizzare, il verbo valutare serve invece per quello che riguarda le capacità di ricerca, come anche identificare e inventare. Ma se invece la tua aspirazione è avere un ruolo manageriale, allora guidare, approvare, raggiungere ed eseguire, non possono mancare.