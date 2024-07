La prova del tovagliolo e quella del carrello: perché questi due comportamenti svelano tutto sul tuo partner

Se vuoi sapere veramente tutto sul partner allora dovresti proprio fare la prova del tovagliolo o del carrello.

Detto tra noi il rapporto di coppia è forse una delle relazioni che risultano essere più difficili da gestire. Riuscire a trovare un compromesso tra due caratteri completamente diversi non è sempre semplice. Il buon Lazza in una sua canzone dice “stare insieme è l’arte di risolvere i problemi che non ho da solo” e in fondo non possiamo dargli molto torto.

Ognuno di voi che ci sta leggendo e che si è trovato in una relazione più o meno duratura sa quante volte occorre trovare compromessi, far collimare scelte che a volte sono completamente opposte.

A spingersi verso l’altro è sempre l’amore che è pur sempre un sentimento estremamente complesso, che dai tempi dei tempi ispira gli uomini, fa scrivere testi e canzoni, a volte fa anche perdere la testa. In fondo dicono che ognuno di noi ha un’anima gemella, ma non c’è missione più difficile che trovarla.

Numerose le teorie che dovrebbero permettere a ognuno di noi di avere successo in amore, 2 sono quelle che sembrano essere veramente rivelatrici, ovvero quella del tovagliolo e quella del carrello.

Ce lo dicono i social network

Moltissime delle teorie sulla coppia che vengono spesso applicate nella vita e sembrano anche essere efficaci ci arrivano sai social. Ma in fondo le piattaforme di condivisione sono una vera e propria panacea di teorie che sembrano essere assurde e di verità che nessuno ammette.

I test in questione ci arrivano proprio dai social e ci permettono di scoprire alcune dinamiche di coppia che rimangono spesso nascoste o non note alla maggior parte delle persone. Scopriamo allora in cosa consistono queste teorie e forse ti ci ritroverai anche tu.

Il trucco del tovagliolo e del carrello

Sembrerebbe che la teoria del tovagliolo sarebbe in grado di rivelare molto su quelle che sono le dinamiche di coppia. Sembra che la coppia ideale i caratterizza dal fatto che uno dei due componenti della coppia tende ad utilizzare molti tovaglioli, mentre l’altro ne utilizza solo uno in maniera ordinata e pulita.

Invece secondo la teoria del carrello, colui che riporta il carrello nel posto giusto avrebbe un maggior senso morale rispetto a chi invece, lo lascia un po’ dove capita. In buona sostanza chi rimette il carrello al suo posto sarebbe più incline a rispettare le regole e quindi sarebbe un partner migliore di chi, invece lo lascia in altre zone non specifiche.