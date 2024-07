Dal 7 luglio per queste queste auto è scattato un nuovo limite di velocità | Non era mai successo prima d’ora, cambio epocale

Dal 7 luglio non ci sarà più scampo e per queste automobili ci sarà un nuovissimo limite di velocità, una svolta epocale per gli automobilisti.

Il mondo dell’automobilismo negli ultimi anni ha subito una notevole svolta con una serie di cambiamenti a cui gli automobilisti hanno dovuto abituarsi velocemente. Il primo tra i cambiamenti è stato quello delle regole del Codice della Strada che di recente ha subito una forte modifica.

Un lavoro importante quello condotta dal Ministro del trasporto e delle infrastrutture chiamato ad intervenire su alcune regole. Il risultato è stato un inasprimento delle sanzioni per tutti coloro che commettono delle infrazioni.

L’intervento in tal senso, è stato indispensabile per rendere le strade molto più sicure per tutti gli automobilisti. Questo il compito che l‘Unione Europea ha dato ha tutti i suoi stati membri affinchè si possano ridurre in maniera considerevole il numero di incidenti che ogni anni avvengono sulle strade.

Molti di quest’ultimi avvengono per colpa di automobilisti indisciplinati che non rispettano i limiti di velocità. Ecco per quale più riprese si è cercata una soluzione affinchè gli automobilisti rispettino i limiti imposti sulle strade. Dal 7 luglio cambierà veramente tutto in tale prospettiva.

La sicurezza sempre al primo posto

Siamo nel 2024 e ormai le automobili hanno raggiunto degli importanti standard di sicurezza, ma questo non sembra essere sufficiente. Le cronache ci dicono che sono ancora troppe le vittime delle strade. Incidenti del sabato sera, pedoni che vengono investiti, un mix di disattenzione e regole che non vengono rispettate.

Occorre che i controlli si intensifichino, che coloro che sono addetti a vigilare sulle strade siano in grado di mettere in atto tutti i provvedimenti che rendano le strade molto più sicure. Il risultato che l’Europa ha auspicato è un drastico tagli degli incidenti entro il 2030.

Ma in tutto questo cosa c’entra il 7 luglio?

Nella prospettiva di una maggiore sicurezza sulla strada, è stato introdotto l’obbligo di dotare le automobili di alcuni sistemi che dovrebbero essere in grado di migliorarle. In particolare tutte le auto prodotte dal 7 luglio 2024 dovranno essere dotate di Speed Assist System in grado di regolare automaticamente la velocità del veicolo in base a quelli che sono i limiti presenti sulla strada che si percorre.

Alla base del suo funzionamento ci sarebbero telecamere e GPS in grado di impedire al conducente di superare il limite di velocità. In che modo? Si va a modificare la risposta del pedale di accelerazione, ovvero riducendo la potenza del motore. Il tutto a favore della sicurezza sulle strade.