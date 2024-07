Le spiagge più belle d’Europa sono qui, non viaggiare ai Caraibi, ce le hai a un tiro di schioppo, non le conosce nessuno

Voglia di mare? Non è necessario percorrere chilometri, le spiagge più belle sono più vicine di quanto pensi. Meglio dei Caraibi.

Estate uguale mare, per moltissime persone. Chi ama crogiolarsi al sole sulla spiaggia non aspetta altro che i caldi mesi estivi per farlo.

Anche se i più fortunati riescono a ritagliarsi qualche giorno di ferie anche durante l’anno, in inverno, e ne approfittano per volare nei posti più caldi.

Se devi ancora prenotare la tua vacanza, però, sappi che non è necessario andare così lontano. Le spiagge più belle sono molto più vicine di quanto pensi.

Non esistono solo i Caraibi. Scopri le destinazioni a portata di mano che non immaginavi, e prepara le valigie.

Caraibi? Le spiagge più belle sono molto più vicine

Una delle zone con le migliori spiagge è la Spagna. Le spiagge della città di Cadice, in Andalusia, hanno sabbia bianca e finissima e mare trasparente e cristallino. Vi ricorda qualcosa? E poi le lunghe spiagge di Zahara de los Atunes, più di otto chilometri verso Capo Gracia. Non a caso questi luoghi sono chiamati i Caraibi spagnoli. Ma non è tutto.

European Best Destinations ha stilato una classifica delle migliori spiagge in Europa, dove puoi arrivare in un attimo, e al primo posto troviamo la baia di Ghajn Tuffieha, vicino alla cittadina costiera di Mellieha, a Malta, con caratteristica sabbia rossa. Lungo la costa del Portogallo invece c’è Aljezur, dove durante la bassa marea si formano, nella zona rocciosa, piscine naturali. Per un romantico viaggio di coppia invece la tappa imperdibile è Corfù, in Grecia, dove si trova il Canal d’amour, una piccola spiaggia quasi nascosta nel villaggio di Sidari. Tradizione vuole che le coppie che vi nuotano assieme si sposeranno entro la fine dell’anno.

E in Italia…

E dopo la spiaggia di Las Teresitas sulla costa nord-orientale di Tenerife, e ancora la Spagna con As Catedrais e Calpe ( detta la Miami della Spagna) anche l’Italia entra nella classifica delle spiagge più belle d’Europa. Quali sono le vincitrici? Scopriamolo subito.

Al dodicesimo posto troviamo lo splendido Gargano, in Puglia. Qui la spiaggia di Scialara di Vieste, in provincia di Foggia, è considerata una delle più belle. E qui potrai ammirare il Pizzomunno (pezzo del mondo in dialetto), un monolite di tufo bianco alto 25 metri. Da tutt’altra parte invece andiamo a Grado, in provincia di Gorizia. Qui il mare è bassissimo per molte decine di metri dalla riva, e potrai scegliere tra 120mila mq di arenile suddivisi in 4 spiagge, tutte rivolte a sud.