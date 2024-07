Allerta WhatsApp: disabilita subito questa funzione predefinita | Eviti le truffe dell’estate

Evita di esporti a tentativi di truffa: basta solamente modificare una impostazione della piattaforma Whatsapp.

Whatsapp è da anni in cima alla classifica delle piattaforme per la messaggistica istantanea più utilizzate: ormai la comunicazione quotidiana si svolge per gli utenti quasi solamente su questa applicazione, pertanto è bene conoscerla a fondo per evitare eventuali truffe informatiche.

Bisogna sempre fare molte attenzione quando condividiamo dati sensibili con altre persone soprattutto se lo facciamo attraverso uno strumento digitale a cui potenzialmente potrebbero avere accesso dei truffatori informatici, che sono i primi a stare sempre al passo con la tecnologia, ancora più rischiosa è Whatsapp, visto il suo utilizzo così diffuso, in modo capillare.

Nonostante i tanti progressi degli sviluppatori dell’applicazione per renderla sempre più sicura e attenta alla privacy, bisogna trovare una via di mezzo tra protezione e libertà dell’utente: per questo sarà difficile vedere un’app come WhatsApp che sia totalmente blindata.

Un buon livello di sicurezza, però, può essere raggiunto con l’attenzione e la collaborazione degli utenti: oggi vi consigliamo di disattivare una particolare impostazione dell’applicazione che può evitare di farci cadere in delle trappole informatiche.

WhatsApp: un’impostazione per una maggiore sicurezza

Se in precedenza i tanti tentativi di phishing e truffa erano soprattutto via email, oggi i criminali digitali si sono aggiornati ricorrendo a sms o a messaggi su Whatsapp o Telegram: un consiglio per non essere facili prede è quello che consiste nella modifica dell’impostazione che riguarda i file multimediali ricevuti.

Infatti, il download automatico di immagini, video, documenti e messaggi vocali che riceviamo sull’app è attivato per impostazione predefinita durante l’installazione della stessa: si tratta, però, di una configurazione che potrebbe causare problemi nel caso della ricezione di un file dannoso per il nostro smartphone.

Download automatico: come modificare questo elemento

Una delle tattiche che ultimamente è stata adottata dai truffatori informatici è quella di inviare file dannosi anche a numeri a caso: per questo motivo è ideale modificare l’impostazione che riguarda il download automatico, così da scegliere in modo autonomo e consapevole se scaricare o no i file che ci arrivano.

Se il numero da cui giunge il file è sconosciuto o sospetto, allora è sempre bene evitare di scaricarlo. Per modificare l’impostazione è necessario aprire WhatsApp e, subito dopo, fare clic su “Impostazioni”. Successivamente, dobbiamo fare clic sul menu “Archiviazione e dati” e, una volta all’interno, cercare la sezione “Download automatico file” nella quale potremo impostare “mai” per tutte le categorie di file elencate.