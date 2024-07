Vestiti di rosso quando prendi l’aereo: è il trucco del travel blog Airplane Tips per avere un trattamento di favore

I travel blogger si uniscono: grazie a loro oggi abbiamo tutti i segreti per viaggiare al top, in aereo sempre in rosso.

Quando ci prepariamo a una viaggio in aereo, lungo o breve che sia, in genere la prima cosa a cui pensiamo è la comodità: invece i travel blogger ci insegnano che il colore dell’abbigliamento potrebbe essere rilevante e concederci alcuni piccoli privilegi nel corso del volo.

Le opinioni degli esperti di viaggio, però, non sono basate solamente sull’esperienza, ma anche su uno studio condotto proprio sul tema dall’Università di Potsdam in Germania , insieme a collaboratori negli Stati Uniti e a Monaco di Baviera, sull’effetto di indossare indumenti di colore rosso.

Questo studio non è l’unico, per altro, a supportare le idee che hanno diffuso i travel blogger sul colore rosso, anche l’Università di Durham attraverso uno studio basato su alcuni sport di squadra ha scoperto che chi indossava una uniforme di colore rosso aveva maggiori possibilità di vincere.

Ovviamente non ci sono regole scritte, si tratta più che altro di una tendenza inconscia delle persone che tendono a rivolgere una maggiore attenzione a chi spicca di più, ad esempio indossando un colore forte come il rosso. Ecco come questo si traduce quando ci si trova a bordo di un aereo di linea.

Viaggi in aereo, perché indossare il rosso

Secondo Airplane Tips, che si fa forte dei risultati degli studi che abbiam citato, indossare il rosso all’interno di un aereo potrebbe fare sì che tu possa attirare maggiormente l’attenzione, ad esempio, del personale di volo, che dunque sarà più pronto ad assisterti in caso di bisogno.

Per Airplane Tips, “Il personale della compagnia aerea può inconsciamente percepire i passeggeri in rosso come più importanti o di status più elevato, il che si traduce in esperienze di servizio clienti migliori”, scrive, “Quindi, se vuoi ricevere un trattamento di prim’ordine durante i tuoi viaggi, prendi in considerazione l’idea di incorporare il rosso nel tuo abbigliamento aeroportuale.”

Basta un vestito rosso e il gioco è fatto

Le indicazioni di Travel Tips, però, non finiscono qui “È importante notare che, sebbene il rosso possa avere un impatto positivo sul modo in cui gli altri ti percepiscono, è sempre essenziale vestirsi in modo comodo e appropriato per il proprio viaggio”.

Infine, l’invito è quello di prediligere comunque la comodità per viaggiare, ma, nel caso in cui abbiate una tuta o anche solamente una sciarpa rossa, allora potrebbe essere un buon momento per indossarla.