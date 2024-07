Trucco della carta stagnola: ecco come fanno i ristoranti a lavare i piatti più velocemente consumando meno energia

Il trucco della carta stagnola sta letteralmente spopolando, si possono finalmente avere piatti perfetti senza fatica.

Dobbiamo ammettere che lavare i piatti è forse una delle faccende domestiche peggiori in assoluto da svolgere. Sono in tanti ad odiare questa attività, che richiede di immergere le mani in soluzione di acqua e sapone che è spesso troppo aggressivo nella nostra pelle. Inoltre occorre anche fare i conti con piatti sporchi e pentole difficili da scrostare.

Ma ovviamente la modernità ci viene in soccorso, offrendoci la possibilità di avere a casa una bella lavastoviglie. Ormai sono tantissime le famiglie che proprio non potrebbero fare a meno di questo apparecchio. Nonostante ciò c’è ancora chi la lava a mano, a loro va tutto il nostro rispetto.

Certamente la lavastoviglie semplifica e non poco questa faccenda domestica. Infilare i piatti in lavastoviglie e lasciare che tutto venga lavato in maniera automatica, è veramente piacevole. Questo vale soprattutto per le famiglie numerose, per quelle che dovrebbero lavare pile e pile dei piatti tutti i giorni.

Ovviamente a tutto questo c’è un grande ma, anche la lavastoviglie come tutti gli altri elettrodomestici va incontro a una certa usura, dettata spesso dalla durezza dell’acqua che abbiamo nelle nostre abitazioni. Ma possiamo salvarla.

Quando la lava lavastoviglie non è più efficace come una volta

Inutile nascondere che gli elettrodomestici hanno una massima durata nel tempo. La lavastoviglie viene sottoposta a ogni giorno alla tortura che l’acqua è troppo calcarea svolge nei suoi confronti. Ovviamente questo influisce sul suo funzionamento e sulla sua capacità di offrirci piatti e bicchieri perfettamente lavati e lucidi.

Chi se non i ristoranti potevano rendersi conto di questa grande problematica e quindi cercare una soluzione. Ovviamente in commercio sono presenti numerosi prodotti e possono essere utilizzati all’interno della lavastoviglie per contrastare il calcare. Ma questi non solo sono costosi, a volte non sono nemmeno efficienti.

Il trucco della carta stagnola

Se ancora non lo conoscevi sappi che sono proprio i ristoratori a consigliare di applicare il trucco della carta stagnola. In poche parole si va a porre una pallina di carta stagnola all’interno della lavastoviglie vicino ai piatti. Questa sarà in grado di agire insieme ai detersivi della lavastoviglie stessa, per rendere tutto più brillante e pulito.

Come se questo non fosse sufficiente, la piccola pallina di carta stagnola, sarà anche in grado di raccogliere l’elettricità elettrostatica, evitando che i piatti si attacchino tra loro e non risultino puliti dopo il trattamento. Insomma un trucchetto da applicare quotidianamente.