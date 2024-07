Smartphone, assicurati di configurare in questo modo il telefono prima di postare foto in rete | Come evitare che gli estranei sappiano la tua posizione

Non spiattellare a chiunque dove ti trovi: ecco l’opzione per tenere al sicuro la tua ubicazione quando usi i social.

Oggi c’è bisogno di una grande attenzione alla propria sicurezza visto che con l’evolversi della tecnologia si sono evoluti anche i criminali informatici e così le tecniche di stalking, sempre più sofisticate.

Anche se utilizziamo costantemente e quotidianamente lo smartphone, non conosciamo proprio tutte le sue funzioni, e in alcuni casi non abbiamo idea di stare fornendo praticamente a chiunque delle informazioni davvero importanti su di noi, come dati sensibili o, in questo caso, la nostra posizione.

Questo può essere davvero pericoloso oltre che una vera e propria invasione della privacy, semplicemente: sapere a ogni foto pubblicata dove si trova un utente può costituire un vero rischio. Per tutti questi motivi è bene conoscere al meglio le funzioni del nostro telefono.

Grazie a una semplice configurazione è possibile disattivare l’autorizzazione della localizzazione, una impostazione che talvolta non è degnata della giusta importanza: ecco come verificare se sia o no attiva ed eventualmente come disattivarla.

Smartphone, attenzione alla privacy con la tua posizione

A essere coinvolte in questo tipo di rilascio di informazione possono essere una serie di applicazioni usate molto spesso: parliamo di contenuti video o foto inviati tramite piattaforme di messaggistica come WhatsApp o via email come Gmail, o anche attraverso social network come Facebook o Instagram.

In tutti questi casi rischi di svelare la tua esatta posizione. Inoltre, il rischio si applica – e può essere disinnescato – sia per i dispositivi Android che per quelli Apple: ecco come fare per disattivare questa opzione.

Evita truffe o assalti grazie a questa configurazione

Come già accennato sia gli iPhone che i dispositivi con sistema operativo Android presentano la possibilità di disattivare i metadati che sono proprio quegli elementi che permettono la condivisione di dati come la propria posizione.

Se hai un dispositivo iOS il percorso da seguire è questo: Impostazioni > Privacy > Servizi di localizzazione > Fotocamera e selezionare “Mai” o “Richiedi la prossima volta”. Nel caso in cui, invece, possediate un dispositivo Android, allora, dovrai aprire l’applicazione Fotocamera > Impostazioni > Posizione e premere sul pulsante per disattivarla. Inoltre in entrambi i casi è possibile con alcune applicazioni disponibili sugli store disattivare ed eliminare i metadati già presenti sulle foto scattate.