Perché tutti aggiungono l’aceto nell’acqua delle uova sode | Il trucco per la cucina dell’estate ti lascerà di sasso

Sono in tanti a decidere di mettere dell’aceto nell’acqua delle loro uova sode, il trucco che non devi farti sfuggire.

I nutrizionisti sono tutti concordi con il dire che le uova sono degli alimenti che non possono mancare all’interno della nostra dieta. Un vero e proprio concentrato le proteine che viene in aiuto a tutti coloro che decidono di mettersi a dieta di seguire un’alimentazione che sia pulita.

Seguire un percorso alimentare che sia sano e variegato, è indispensabile per proprio avere un corpo perfettamente in salute e che nell’alimentazione trovi tutto quello di cui ha bisogno. Ovviamente non siamo qui a dilungarci su quelli che sono i pericoli del sovrappeso e del non seguirmi una dieta equilibrata.

Quello che è certo è che nonostante l’uomo sia uno degli alimenti più demonizzati tra quelli che possiamo comprare al supermercato, esso in realtà offre una serie di benefici all’organismo. Il trucco sarà riuscito a consumarlo nella maniera corretta e nella quantità giusta e nell’arco della settimana.

Una vera e propria religione ci dice che l’uovo è il maggior colpevole di trigliceridi e colesterolo, ma la realtà non è esattamente questa. Le uova possono essere consumate fino a due volte a settimana senza correre rischi per la propria salute.

Numerose le ricette che lo vedono protagonista

In realtà possiamo affermare che proprio l’uovo è uno dei protagonisti principali di numerose preparazioni. Esso infatti viene utilizzato per la preparazione di impasti come la pasta frolla, perfetto per i ciambelloni, lo si può mangiare in 1000 modi.

Una delle preparazioni a cui più frequentemente viene posto l’uovo è sicuramente quello in pentola a far bollire con acqua. Stiamo parlando dell’uovo sodo, una delle preparazioni più difficili in assoluto, questo ce lo hanno insegnato anche ai vari programmi di cucina che si alternano in TV. Ecco perché conoscere quali sono i trucchi per la sua preparazione è veramente indispensabile.

Ti basta un solo cucchiaio di aceto

Per avere delle uova sode perfette, esse devono essere fatte bollire per 15 minuti all’interno di una pentola d’acqua. In genere non bisogna mai superare questo tempo, in quanto si debba ad alterare il sapore e l’odore dell’uovo stesso.

Sono molti coloro che decidono di mettere un cucchiaio di aceto all’interno dell’acqua in cui vengono cotte le uova. Esso serve ad evitare che il guscio dell’uovo si crepi durante la cottura. Questo evento potrebbe incidere sulla perfetta riuscita dell’uovo sodo, quindi compattando il guscio grazie all’azione dell’aceto è possibile evitare l’inconveniente.