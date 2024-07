Spese condominiali: arriva la prescrizione, non le paghi più | Debiti risolti per sempre

Finalmente arriva la prescrizione per quello che riguarda le spese condominiali, potrai dire addio definitivamente ai debiti.

La crisi economica che ha colpito l’Italia intera mette a dura prova i cittadini che sono costretti ad affrontare numerose spese. Non di rado, proprio le difficoltà in cui essi si trovano e la scarsità di risorse finanziarie li mette di fronte alla scelta di dover pagare alcune spese, tralasciandone altre.

Le voci di spesa nel budget familiare, aumentano sempre di più e questo si rivela essere un vero e proprio problema a cui dover far fronte. Perchè se da una parte le spese sembrano lievitare, dall’altra gli stipendi sono sempre gli stessi e il loro potere di acquisto diminuisce a vista d’occhio.

Ci si chiede a questo punto se ci sia una soluzione, se sia possibile uscire da quello che sembra essere un vero e proprio labirinto. Ad offrire una scappatoia, spesso, sono nuove regole, delle modalità nuovo con cui ognuno di noi può fare i conti.

Tra le voci di spesa che, pesano nelle tasche di molti italiani, ci sono le spese condominiali. Ovviamente esse devono essere affrontate solo ed esclusivamente da chi vive in un condominio e in alcuni casi possono essere un vero problema.

Tantissimi gli italiani che non sono in regola

Vivere in un condominio, vuol dire che, oltre al mutuo o al canone di locazione, occorre pagare una certa quota per la gestione del palazzo. In genere di paga per la luce, l’ascensore e la pulizia delle scale. Si tratta di spese per cui, si dovrà corrispondere una quota fissa mensile, che viene decisa dal condominio stesso. A queste si aggiungono le spese per il riscaldamento, nel caso in cui sia centralizzato e quelle per gli interventi di manutenzione straordinaria.

Si tratta di spese che spesso mettono in difficoltà le famiglie, che finiscono per rimanere indietro e trovarsi in difficoltà con i pagamenti. Non sono pochi gli italiani che vivono qualcosa del genere, ma ecco cosa c’è da sapere.

Anche le spese condominiali si prescrivono

Quello che in pochi sanno è che anche per le spese condominiali c’è un periodo massimo per procedere con la riscossione e a determinarlo è il Codice Civile con il suo articolo 2948.

Per quello che riguarda le spese ordinarie, di cui abbiamo parlato in precedenza, il periodo di tempo è di 5 anni per il recupero. Per le spese straordinarie, invece, si parla di ben 10 anni.