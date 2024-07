Perché in aereo c’è sempre un gelo polare? La risposta non è così scontata come credi

Hai mai fatto caso al gelo polare che c’è sugli aerei? Sembra che il motivo di questa temperatura sia veramente singolare.

Se sei abituato a viaggiare in aereo, probabilmente saprai anche che ci sarebbe uno strano fenomeno, che succede all’interno degli aerei. Anche se viaggi in piena estate, con il caldo che batte incessantemente, all’interno dell’aereo sembra di essere in un altro mondo. Un vero e proprio gelo polare che in pochi si sanno spiegare.

Non ci hai mai fatto caso? Eppure durante il viaggio avrai avuto quella sensazione di freddo che ti ha fatto dire, ma perchè non spengono l’aria condizionata?

Quello che in pochi sappiamo è che, secondo la teoria degli assistenti di volo, ci sarebbe una motivazione a tutto questo. Con ogni probabilità, coloro che sono dei seri viaggiatori, non potranno fare altro che dar loro ragione.

In fondo però, dobbiamo ammettere che, avere la sensazione di dover indossare un capo più pesante, a tratti può essere anche piacevole. Se così non fosse, sicuramente si affronterebbe il viaggio in aereo in maniera peggiore del previsto. Immaginate di dover viaggiare con un caldo afoso, in una circostanza, come il volo, che non è proprio gradita a tutti.

Non si può nemmeno aprire il finestrino

A ben pensarci, in fondo, sull’aereo non è nemmeno possibile aprire il finestrino durante il viaggio, quindi è indispensabile rendere l’ambiente confortevole e l’aria respirabile. Certo, qualcuno potrà pensare che si esagera, ma chi meglio degli assistenti di volo ci possono raccontare la verità.

Proprio loro consigliano di portare con se, una felpa, una giacca o addirittura un plaid. Particolare attenzione poi, per i bambini e per lo sbalzo di temperatura quando poi dall’aereo si scende. Questo vale soprattutto in estate.

Ma ecco spiegato il motivo

A spiegare le motivazioni di temperature così basse ci avrebbe pensato Vanessa Settimi, assistente di volo per Swoop Airlines. Le temperature molto basse sarebbero innanzitutto in grado di impedire svenimenti e di contrastare la cintosi in caso di turbolenze.

Ma si tratterebbe anche di una scelta di buon gusto. Le temperature gelide dovrebbero evitare che si viaggi con outfit improbabili, come sandali e canotta. Efficace? Non sempre.