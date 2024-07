Partenza per le vacanze, il grande dilemma che assale tutti: spegnere o tenere acceso il router di casa | Vantaggi e svantaggi di ciascuna opzione

Anche quest’anno ci si chiede la fondamentale domanda sul router: ecco tutti i motivi per spegnerlo o per lasciarlo acceso.

Quando lasciamo la nostra casa per un considerevole periodo di tempo ci sono una serie di cose che è necessario controllare e soprattutto spegnere, in molti casi: ad esempio c’è chi spegne e stacca anche il frigo e quindi il freezer, mentre altri preferiscono lasciare tutto con la spina inserita.

Ad esempio per poter lasciare frigo e freezer accesi c’è bisogno che qualcuno ogni tanto controlli la tua casa e verifichi che non ci siano problemi; altrimenti è bene utilizzare il trucco del bicchiere d’acqua nel freezer, che permette di capire subito se c’è stato un guasto temporaneo che ha compromesso la bontà dei nostri alimenti congelati.

Un elemento su cui ci si continua a fare domande, però, è proprio il router per internet, il wifi casalingo: è bene spegnerlo oppure no? In merito a questa domanda ci sono da fare una serie di considerazioni.

Bisogna, infatti, prendere una scelta consapevole che dipende da una serie di fattori variabili in ogni abitazione: ecco tutte le informazioni necessarie per permetterti di fare una scelta ben informata.

Wifi acceso o spento: ecco tutti i pro e contro di ogni opzione

Bisogna considerare che spesso durante l’estate i cittadini italiani tendono ad allontanarsi se possono dalla propria solita abitazione, specie se in città, dunque parliamo di un periodo di tempo che consiste in una settimana o anche due.

Questa scelta, se spegnere o no il router, dipende anche da altri dispositivi che potreste avere in casa: basti pensare alle telecamere per controllare l’abitazione che trasmettono il segnale fino al nostro smartphone proprio grazie al wifi attivo. In tal caso, dunque, se desideriamo avere un controllo visivo sull’abitazione siamo praticamente costretti a lasciare il router acceso.

Vantaggi e svantaggi del router disconnesso

Bisogna considerare, però, che se il router disconnesso non emette un segnale WiFi, rendendolo un obiettivo meno attraente per i criminali informatici che cercano di accedere a reti non protette. Inoltre la disconnessione ti permetterà di risparmiare qualche euro della bolletta elettrica, specialmente se lascerai casa per un periodo consistente di tempo.

Qualunque sia la tua scelta, è bene fare una operazione che prescinde da questa: assicurati che il router sia configurato in modo sicuro. Cambia la password predefinita con una forte e complessa, attiva la crittografia WPA2 e disabilita WPS .