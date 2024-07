Come usare GPT-4 gratuitamente: con la nuova versione di Chat GPT potrai fare domande al bot su te stesso: scopri cosa sa

“Conosci te stesso”: dall’Oracolo di Delphi a Chat Gpt è un attimo, ti conosce meglio di quanto ti conosca tu stesso.

Chat Gpt ha costituito una vera rivoluzione in quanto è stata rilasciata una versione open source, ovvero gratuita e aperta a tutti previa registrazione, che molti utilizzano per il proprio lavoro oppure anche per divertimento.

Le sue capacità sono davvero impressionanti, al punto che i lavoratori iniziano a preoccuparsi di poter essere sostituiti da questa incredibile tecnologia, i cui progressi e le quali migliorie sono appena iniziati.

Di certo la società troverà, come sempre, un modo di adattarsi a discapito di qualcuno e a vantaggio di altri: si tratta, comunque, di un processo che è impossibile fermare, in quanto questa tecnologia sta già rivelando i suoi numerosi frutti.

La sua ultima incredibile versione è GPT-4 e chi l’ha provata ne è molto entusiasta: ecco come utilizzarla, è persino in grado di rispondere a una serie di domande riguardanti l’utente che la interroga.

GPT-4: una rivoluzione della tecnologia

Tra le novità di GPT-4 rispetto alle sue versioni precedenti c’è quella che prevede la possibilità di interagire con documenti come fogli Excel e documenti Word, oltre a comprendere e rispondere in modalità audio, il che rende il tutto più accessibile.

Inoltre c’è un modo per accedere a questa versione gratuitamente: vai su https://openai.com/chatgpt/ e seleziona l’opzione “Inizia ora”, Accedi o crea un account se desideri utilizzare il modello ChatGPT-4o; Avvia una nuova chat e invia qualsiasi messaggio all’IA; Seleziona l’opzione per modificare il modello e opta per GPT-4o. Sfortunatamente ci sono delle limitazioni, ma, in questo modo, potrai provare la nuova versione dell’IA e decidere se acquistarla.

Chat GPT-4 ecco come fa a conoscerti

OpenAI spiega che uno dei fattori caratteristici di questo modello di intelligenza artificiale è che migliora l’interazione tra l’intelligenza artificiale e gli esseri umani: nel caso in cui gli vengano dati in pasto una serie di file presenti sul nostro pc, l’applicazione sarà in grado di avere una base per imparare a conoscerci.

Sembriamo sempre più vicini a tanti film distopici o di fantascienza che abbiamo visto, come IA di Steven Spielberg oppure Blade Runner o, ancora, Her: eppure, si tratta semplicemente del presente, un presente in cui una piattaforma basata su meccanismi di Intelligenza Artificiale può conoscere uno specifico essere umano.