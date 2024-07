Ritrovato dopo 50 anni con i suoi passeggeri l’aereo scomparso nel nulla | Per la serie “meglio tardi che mai”

Incredibile ritrovamento annunciato dai media di tutti il mondo. Ritrovato aereo scomparso nel nulla, dopo ben 50 anni.

La notizia ha dell’incredibile: un aereo scomparso ben 50 anni fa è stato finalmente ritrovato nelle acque dell’oceano. E finalmente i parenti degli scomparsi possono mettere un punto a questa triste storia.

Un ritrovamento che è soltanto una piccola goccia nel mare degli aerei misteriosamente svaniti. Si calcola che siano ben 88 gli aerei di cui non si sa più nulla, scomparsi in un arco di tempo che va dal 1948 ad oggi.

Tra cargo, biplani e aerei passeggeri quello che ha registrato più vittime è stato un volo della Flying Tiger Line che il 16 marzo del 1962 è scomparso mentre sorvolava l’Oceano Indiano, con ben 107 passeggeri a bordo, più l’equipaggio.

In queste settimane però almeno un mistero è stato risolto, e chissà che con la tecnologia sempre più avanzata non si riesca nel tempo a risolvere anche gli altri.

A riportare la notizia tra gli altri è stata Lavanguardia.com che racconta di questo aereo decollato il 27 gennaio 1971 dall’aeroporto internazionale di Burlington, nello stato del Vermont , diretto a Providence, nel Rhode Island. A bordo si trovavano due membri dell’equipaggio e tre passeggeri. I nomi delle persone svanite nel nulla improvvisamente sono “George Nikita, Donald Myers, Frank Wilder, Richard Kirby Windsor e Robert Ransom Williams III”. Mai nulla si è saputo di loro per tutto questo tempo, con ben 17 tentativi di ricerca nel corso degli anni.

Ebbene sembra proprio che finalmente le ricerche abbiano dato esito positivo. Stando a quanto affermato l’aereo sarebbe affondato in un lago negli Stati Uniti, e a ritrovarlo è stato il ricercatore subacqueo Garry Kozak con il suo team.

Last month (May 2024), visuals provided by Garry Kozak, remains of what is believed to be is a 10-seat Jet Commander aircraft, rest on the floor of Lake Champlain off Juniper Island, Vermont.

Fifty-three years after the private plane carrying five disappeared on a snowy Vermont… pic.twitter.com/4LYAqbIK5r

— FL360aero (@fl360aero) June 13, 2024