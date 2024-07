Perché uno dopo l’altro gli automobilisti stanno iniziando a lasciare le chiavi dentro al microonde | La nuova follia dilaga

Moltissimi gli automobilisti che stanno decidendo di lasciare le chiavi all’interno della loro automobile. Ecco il motivo di questa scelta.

Il microonde è uno degli elettrodomestici più utili per quello che riguarda la preparazione degli alimenti. Di piccole dimensioni, se scelto con le funzioni giuste permette veramente di procedere con tutte le preparazioni che si preferiscono.

Ottimo per scongelare gli alimenti, per cucinare quelli ancora freschi o per consumare finalmente gli avanti, difficile trovare una famiglia che ne possa fare a meno. Negli ultimi anni, sua grande avversaria è la friggitrice ad aria, che tutto sommato ha anche funzionalità differenti. Ma lasciamo da parte come utilizzare il microonde, adesso ci dobbiamo soffermare su ben altro.

Strano l’utilizzo di chi invece, all’interno del forno a microonde decide di nasconderci le chiavi della macchina. Potrebbe sembrare un po’ strano, invece si tratta di un ottimo metodo preventivo. Il motivo? Lo vedremo di seguito.

Le chiavi della propria automobile sono l’accessorio più importante che abbiamo, senza di esse non possiamo accendere la vettura e quindi muoverci verso la direzione che decidiamo. Peccato che lo sviluppo tecnologico delle automobili, purtroppo, ci sta privando anche di loro.

I furti di auto in aumento

I numeri delle denunce che arrivano quotidianamente alle forze dell’ordine sono veramente allarmanti. Negli ultimi mesi sono aumentati i casi di furto di automobile che hanno letteralmente invaso le cronache. Nessun automobilista può stare veramente tranquillo considerando che i ladri moderni mettono in campo dei trucchi da cui difendersi non è certo semplice.

La prevenzione potrebbe essere l’unica arma che gli automobilisti hanno a disposizione per non cadere nelle trappole dei ladri e quello del microonde è un trucchetto veramente efficace. Siamo certi che da questo momento in poi lo farai anche tu, se non vuoi vederti portar via l’auto.

Perchè mettere le chiavi dell’auto nel microonde

Come accennato in precedenza, lo sviluppo della tecnologia che ha colpito anche le automobili ha fatto in modo che cambiassero anche le modalità con cui i ladri decidono di compiere i loro colpi. Numerose delle moderne automobili sono dotate di una tecnologia Keyless, ovvero si aprono e si avviano anche senza inserire le chiavi.

Purtroppo i ladri di automobili hanno messo in campo delle apparecchiature che sarebbero in grado di intercettare il segnale delle chiavi utilizzate nelle automobili di questo genere e quindi accedere alle vetture a discapito dell’automobilista. Il microonde impedisce di intercettare il segnale delle chiavi e quindi entrare in possesso dell’automobile.