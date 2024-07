Palestra, mai salire sul tapis roulant se si trova in questa posizione | Si perde la vita in un attimo: nessuno ti avverte

Alcuni accorgimenti da prendere in considerazione quando si utilizza il tapis roulant: possono salvarti la vita.

Alcune volte sono gli oggetti più banali a metterci in serio pericolo anche quando non ci sono avvertenze che impediscano il loro utilizzo in un modo che sarebbe meglio, invece, evitare. Gli attrezzi della palestra, in fondo, sono macchine piuttosto pesanti e anche efficienti, che in genere vengono utilizzare con una certa leggerezza.

A sollevare il tema della pericolosità del tapis roulant, uno dei macchinari base che quasi tutti utilizzano nelle palestre, è stata la diffusione di una notizia di cronaca, un fatto avvenuto in Indonesia.

A essere sfortunata protagonista di questa tragedia una donna del posto che semplicemente stava utilizzando il tapis roulant come probabilmente aveva fatto moltissime altre volte.

Aveva solamente 22 anni e si è ritrovata a combattere contro la morte, una lotta impari che purtroppo ha perso, e tutto per un tapis roulant e la posizione decisa dalla palestra stessa: ecco cosa è accaduto.

Tapis Roulant, muore a 22 anni per colpa di questo macchinario

Un incidente tanto assurdo che è diventato virale ha avuto luogo nella città indonesiana di Pontianak, dove una ragazza correva da mezz’ora sul tapis roulant quando decise di fare una pausa, ma il macchinario non si era fermato come al solito e la giovane aveva perso l’equilibrio.

Il problema, però, non era stato tanto lo sbilanciamento della ragazza o il guasto del macchinario, quanto il punto in cui questo era posizionato: si trovava, infatti, a pochissima distanza dalla finestra, e il piano della palestra era il terzo. La giovane, purtroppo, non ce l’ha fatta ed è deceduta a causa della caduta.

🇮🇩 | Una mujer se baja de la cinta de correr y cae mortalmente por una ventana de tres pisos. El incidente ocurrió en Pontianak, Indonesia, mientras la mujer hacía ejercicio en un gimnasio. Al parecer, la víctima, de 22 años, llevaba unos 30 minutos haciendo ejercicio cuando se… pic.twitter.com/3RFqsNXccg — ALERTAS MUNDIAL 🗺️ (@AlertasMundial) June 29, 2024

Il posizionamento dei tapis roulant ha causato una morte

La vera responsabilità di quanto successo è di chi ha allestito in quel modo la palestra: infatti non solo le macchine per camminare o correre si trovavano in alto e vicino a una finestra, ma vi si trovavano proprio al contrario.

Come potete vedere dal video i tapis roulant sono rivolti verso l’interno, per questo la giovane è caduta di schiena attraverso la finestra molto grande e spalancata dietro di lei.