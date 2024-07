Esclusivo, tragedia tra le onde delle Hawaii: muore attaccato da uno squalo l’attore di “Pirati dei Caraibi”

Tragico lutto nel mondo del cinema. Attore di Pirati dei Caraibi muore a causa dell’attacco di uno squalo che non gli lascia scampo.

Domenica 23 giugno il mondo del cinema è stato raggiunto da una tragica notizia: uno degli attori del cast di Pirati dei Caraibi è morto in circostanze tragiche, a soli 49 anni.

L’uomo, surfista provetto, cavalcava le onde a Goat Island, alle Hawaii, dove svolgeva anche l’attività di bagnino. Il mare era la sua passione, e il mare se lo è portato via.

La notizia è stata resa nota dai media locali e ribattuta poi dalla stampa di tutto il mondo. Una immane tragedia, una morte terribile.

Il suo corpo sarebbe stato trovato su una spiaggia senza una gamba e un braccio. Vediamo i particolari.

Pirati dei Caraibi: attore muore attaccato da uno squalo

Il sindaco di Honolulu Rick Blangiardi, ha commentato la notizia, come riporta Dailypositiveinfo: “È con profonda tristezza che piangiamo la perdita di uno dei nostri bagnini incredibilmente dedicati della città e della contea di Honolulu, che ha tragicamente perso la vita oggi in un apparente attacco di squalo sulla North Shore. I nostri cuori sono con la sua famiglia, i suoi amici e i suoi colleghi di Ocean Safety in questo momento incredibilmente difficile”.

La moglie Emilia invece ha dichiarato affranta: “Per quanto tragica possa essere stata la sua scomparsa, ha lasciato questo mondo facendo ciò che amava, nel posto in cui amava farlo”. Oltre al ruolo in Pirati dei Caraibi: oltre i confini del mare l’uomo è apparso in un episodio della serie televisiva Hawaii Five-0 e ha recitato anche in alcuni spot pubblicitari nazionali.

Una tragedia immane

Stiamo parlando di Tamayo Perry, esperto surfista che gestiva, assieme alla moglie, anche una scuola di surf. Il collega Jesse King, riporrta NbcNews, ha commentato: “Lui andava a informare il pubblico, parlava con le persone e le indirizzava verso un posto più sicuro per impedire che accadessero cose brutte, e ha salvato innumerevoli vite facendo un buon lavoro come bagnino”.

Il NYTimes invece spiega “gli attacchi di squali sono rari” e secondo un rapporto del Dipartimento del territorio e delle risorse naturali dello Stato quest’anno “si sono verificati tre precedenti incontri con squali in tutto lo Stato”. Inoltre “nove persone, tra cui il signor Perry, sono morte a causa di attacchi di squali alle Hawaii dal 1995. Un surfista di 39 anni è morto a dicembre dopo essere stato morso da uno squalo al largo di Maui”. Non è ancora chiaro che tipo di squalo abbia ucciso Tamayo Perry.