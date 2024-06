Trinitalia assume: manda subito il cv, serve solo il diploma | Hai tempo fino al 1° luglio per accaparrarti una posizione a tempo indeterminato e uno stipendio da favola

C’è tempo fino al 1 luglio per candidarsi nelle posizioni messe a disposizione da Trenitalia. Basta solo il diploma, invia il tuo curriculum.

Una nuova opportunità di lavoro è stata messa a disposizione di tutti coloro che sono alla ricerca di un’occupazione. Una delle aziende di maggiore spessore presente sul territorio italiano ha aperto le sue porte a nuove candidature per ricoprire ruoli al suo interno.

Negli ultimi mesi non sono state poche le aziende che sul territorio italiano hanno messo a disposizione dei cittadini occupazioni che possono soddisfare molti. Possibilità che sono state introdotte dal un certo ricambio generazionale, che c’è stato proprio negli ultimi mesi e ci sarà fino ai primi del 2025.

Moltissime le aziende italiane ed internazionali che hanno messo a disposizione di chi è alla ricerca di lavoro delle importanti possibilità, per dare una nuova spinta a quello che è il mercato del lavoro italiano. Solo con nuove possibilità lavorative si può combattere la disoccupazione dilagante degli ultimi anni.

Ecco che allora, anche Trenitalia è pronta a lasciare spazio alle nuove leve, quindi è alla ricerca di nuovo personale da inserire in breve tempo all’interno del suo organico. Il Gruppo Ferovie dello Stato mette a disposizione un’importante opportunità.

Le assunzioni in Trenitalia

Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane sul suo sito ha pubblicato tutte le specifiche per quello che riguarda le offerte di lavoro. Si cercano Operatori Specializzati Attività di Supporto e Operatori Specializzati di Protezione aziendale. La sede del lavoro è Firenze.

L’assunzione è prevista in tempi ristretti e per questo motivo si incentiva ad inviare prontamente la domanda per prendere parte alla selezione. I requisiti richiesti sono solo 2, avere un’età compresa tra i 18 e i 29 anni ed essere in possesso del diploma di maturità.

Come candidarsi

Per potersi candidare, nel caso in cui si sia in possesso dei requisiti richiesti è sufficiente accedere al sito ufficiale dell’azienda Trenitalia e quindi cliccare nella sezione “lavora con noi”.

Per poter procedere c’è tempo fino al primo luglio, poi non sarà più possibile, quindi si consiglia di procedere in maniera veloce per non perdere l’opportunità. Il contratto iniziale che verrà proposto è di apprendistato professionalizzante.