Ilary Blasi nella bufera, la sua reazione contro la povera ragazza: L’ha “uccisa”

La conduttrice Ilary Blasi è finita nell’occhio del ciclone dopo l’accusa arrivata da parte di una fan: il suo racconto.

Nel corso di questo ultimo anno sono cambiate tante cose per la conduttrice Ilary Blasi sia dal punto di vista privato che professionale. Prima si è vista costretta a fare i conti con il divorzio dall’ex capitano della Roma, Francesco Totti.

In un secondo momento è invece arrivato un clamoroso annuncio sul suo futuro in casa Mediaset che a quanto pare resta in bilico in vista della prossima stagione televisiva. Per questo motivo ha deciso di mettersi alle spalle tutto e partire per una vacanza estiva.

Anche qui le cose però non sono andate benissimo in quanto una fan presente sul posto ha raccontato di una reazione shock della conduttrice.

Ilary Blasi, la fuga dall’Italia finisce male: la segnalazione

Mentre i suoi tre figli sono partiti per l’America con Totti e la sua compagna Noemi Bocchi, la conduttrice ha deciso di fare un viaggio di coppia con il suo nuovo compagno Bastian. I due si sono recati in Sud America e sui social hanno pubblicato foto ai piedi del Cristo Redentore, della natura selvaggia ed anche dalle spiagge che in questi giorni li hanno accolti.

A tal proposito la conduttrice ha pubblicato una foto in particolare di lei in spiaggia intenta a sorridere. Lo scatto non è passato inosservato e non solo per il paesaggio sullo sfondo e per la bellezza della conduttrice ma anche a causa del commento di una fan. La persona in questione ha raccontato di aver notato la Blasi e di aver tentato in qualche modo di chiederle una foto ma la reazione della conduttrice si è rivelata essere del tutto inaspettata.

Ilary Blasi, il commento di una fan: scoppia la bufera

La foto in questione della conduttrice ha quindi fatto il pieno di commenti e tra questi quello di una fan che ha raccontato: “Volevo far presente che al momento dello scatto della foto, noi eravamo lì e ti abbiamo riconosciuta. Ci avrebbe fatto piacere avvicinarci e salutarti ma il tuo labiale (non molto elegante) ci ha fatto capire che non era il caso e ci siamo allontanati”.

La fan in questione ha poi aggiunto: “Ricordo che un personaggio pubblico è pubblico perché la gente lo ha fatto diventare tale per le capacità artistiche che riveste o senza un perché. Sono rimasta delusa!”. Queste parole hanno diviso l’opinione pubblica tra coloro che la pensano allo stesso modo, pensando che con quel comportamento ha “ucciso” metaforicamente la fan e quelli che invece comprendono la voglia di privacy dei volti noti.