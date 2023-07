Addio Giorgia, enorme mancanza per il mondo della musica: la decisione presa è stata estrema

Dopo anni di dubbi e incertezze, finalmente arriva la risposta di Giorgia su quel terribile periodo in cui ha abbandonato il mondo della musica.

Come dimenticare un’artista come Giorgia, colei che per diversi anni ha fatto emozionare intere generazioni con la sua musica carica di sentimento. Non a caso, nella sua carriera ha venduto oltre 10 milioni di copie con ben 12 album nella top-ten italiana, di cui 5 arrivati al primo posto. Il suo successo è esploso tra gli anni ‘90 ai 2000, dove la cantante si è dimostrata una delle voci italiane più apprezzate nel nostro paese.

Tuttavia, ogni artista che si rispetti sa che prima o poi si troverà a fare i conti con il cambio generazionale, che sarà segnato da nuove tendenze, e inevitabilmente, nuovi cambiamenti. I cantanti in questo caso sanno che dovranno andare in contro a questo cambiamento, mantenendo sempre lo stampo che li ha resi celebri sin dagli esordi.

Questo meccanismo sembra davvero ovvio e a tratti semplice, ma in realtà è la sfida più difficile per qualsiasi artista, soprattutto se nel mezzo si ritrova ad affrontare diverse incombenze personali. Giorgia per esempio, è stata ferma per 7 anni a causa di una terribile crisi personale, un blocco che è stato duro da superare.

Quest’anno però, a grande sorpresa l’abbiamo vista sull’immenso palco dell’Ariston dove ha portato il brano dal titolo Parole dette male. Questa occasione ha generato grande approvazione da parte dei fan, ma anche diversi dubbi sul motivo di questa comparsa. Il pensiero generale è stato: è tornata per restare o è solo un tentativo di ripresa?

Addio alla musica: nuova esperienza per Giorgia

Come accennato in precedenza, Giorgia è salita di nuovo sul palco del Festival di Sanremo, affiancando in una serata anche Elisa, altra artista del suo calibro (e del suo tempo). Tuttavia, la stessa in un’intervista al Corriere della Sera aveva dichiarato: “Ho passato un periodaccio. Piangevo davanti al pianoforte e al computer, buttavo via tutto quello che scrivevo… Ho anche pensato di ritirarmi. Non avevo più punti di riferimento. È cambiato tutto in questi anni e mi sono dovuta reinventare. Mi sono messa a studiare e ho capito che il mio posto è il passato, ma con uno sguardo contemporaneo”.

In quel periodo Giorgia decise di intraprendere la strada della recitazione, con la sua partecipazione al film di Rocco Papaleo, dal titolo Scordato. Questa new entry nel mondo cinematografico ha suscitato diverso interesse, ma ha anche generato un’enorme mancanza di Giorgia nel mondo della musica.

Il colpo di scena

Nonostante ciò, riprendendo la domanda iniziale, la sua apparizione di quest’anno non è stata casuale, visto che Giorgia ha da poco intrapreso il suo nuovo tour, preceduto dall’album di inediti dal titolo Blu 1, già annunciato l’anno scorso ad X factor. Alla luce di ciò, l’artista avrà fatto l’ultimo tentativo o è tornata definitivamente alle sue origini? Sarà solo il tempo a darci risposta.