Anna Falchi, dopo l’enorme carriera è finita così: “campo di questo” | Ecco com’è ridotta

Ecco com’è ridotta Anna Falchi, l’ha dichiarato con un velo di malinconia, oggi campa di questo. Se pensiamo all’enorme carriera con cui ha iniziato è triste pensare che una professionista come lei vive quasi di “stenti”.

Dopo l’enorme carriera, Anna Falchi è finita così, lo ammette senza troppi giri di parole. Sopravvive grazie a questo, oggi è ridotta così e i suoi fans sono tristi insieme a lei, in quanto nessuno si sarebbe mai aspettato un triste epilogo come il suo.

Le nuove generazioni forse non lo sanno, ma Anna Falchi, classe 1972 è stata considerata una sex symbol dal 1990 al 2000, per capirci, oggi c’è Belen, ieri c’era Anna. Di professione vanta diverse qualifiche, è infatti attrice, conduttrice televisiva, produttrice cinematografica ed ex modella. All’apice del successo della Falchi, c’erano due tipologie di maschietti, quelli che ammettevano di aver comprato tutti i suoi calendari e…quelli che mentono.

Gli amori di Anna Falchi

La showgirl, l’abbiamo vista in diversi film e programmi televisivi, durante il suo periodo “In”, come dimenticarla in S.P.Q.R. – 2000 e ½ anni fa, Paparazzi, Body Guards – Guardie del corpo, La principessa e il povero e così via. È stata per parecchio tempo al centro del gossip, per via di quei fidanzati importanti con cui ha avuto storie più o meno lunghe. Anche se la Falchi odia quando si parla di questo: “Tutti abbiamo degli ex ma solo a me continuano a rinfacciarli…Ogni volta mi fate la lista della spesa. Non voglio più leggere titoli con i nomi dei miei ex. Mi urta il sistema nervoso, c’è chi ha fatto molto peggio…”.

A prescindere da tutto, i più importanti da citare sono sicuramente Fiorello che considera il suo primo amore, Max Biaggi, con il quale ancora si sentono come amici, per poi arrivare all’errore più grande, come ha dichiarato la Falchi stessi, Stefano Ricucci: “Si fanno sempre degli errori nella vita. Con lui sono passata dalle stelle alle stalle. Un vortice velocissimo”. Dopo aver ottenuto il divorzio da quest’ultimo, ha avuto una storia con Denny Montesi, con il quale ha avuto una figlia. Purtroppo in amore, Anna è stata parecchio sfortunata, ma oggi sembra finalmente aver ritrovato il sorriso e il romanticismo, grazie al suo attuale compagno, Walter Rodinò.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑨𝒏𝒏𝒂 𝑭𝒂𝒍𝒄𝒉𝒊 (@annafalchi22)

Quei momenti bui

Oggi Anna Falchi è riuscita finalmente a trovare la sua dimensione lavorativa, grazie all’opportunità che gli ha fornito la Rai, con la conduzione dello show, I fatti vostri. Si sente finalmente rinata, come ha dichiarato lei stessa infatti, prima era “quella dei calendari e del gossip ma sono diventata quella rassicurante”, grazie a questo programma.

Pensare che fino a qualche anno fa, la Falchi ha passato dei tristi momenti, che aveva raccontato all’allora conduttore di Domenica In, Pippo Baudo: “Se non ci sei tu che mi inviti, non mi invita nessuno…campo di questo…”. Meno male che la carriera di Anna è risalita, in quanto era triste pensare che dopo il boom ottenuto, sarebbe finita del dimenticatoio come una meteora di passaggio.