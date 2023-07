Albano Carrisi, dopo anni ha vomitato tutto su Romina Power: “Lei è una…”

Al Bano, uno dei cantanti più amati e popolari in Italia e nel mondo, dopo anni di silenzio vomita tutto su Romina Power, la sua ex moglie. In preda a una rabbia senza precedenti, per la prima volta dice in televisione “È una…”

Al Bano, che quest’anno abbiamo rivisto a Sanremo 73 a fianco di Massimo Ranieri e di Gianni Morandi, è senza dubbio uno dei cantanti più amati e popolari in Italia e nel resto del mondo, ma anche uno dei più chiacchierati.

La sua storia d’amore con Romina Power, con la quale ha condiviso sia la propria vita sia un sodalizio artistico durato diversi anni, ha fatto sognare almeno tre generazioni ed è finita in un modo altrettanto drammatico. I due, infatti, si sono allontanati sempre di più dopo la scomparsa della figlia Ylenia (avvenuta il 6 gennaio del 1994 a New Orleans) e, poco dopo, hanno divorziato.

In seguito ci sono stati diversi anni di accuse reciproche e di ripicche tra i due cantanti, diventate ancora più aspre dopo che, all’inizio degli anni Duemila, Al Bano si è legato a Loredana Lecciso, una showgirl pugliese più giovane di lui di trent’anni, che gli ha dato anche due figli, ovvero Jasmine Carrisi e Al Bano Jr., soprannominato affettuosamente in famiglia “Bido”.

Si è sempre creduto che, dietro il divorzio di Al Bano e Romina Power, ci fosse la scomparsa della figlia Ylenia, ma in un’intervista, rilasciata di recente, il cantante di Cellino San Marco ha fatto delle rivelazioni scioccanti sull’ex moglie. E, tra queste, c’è anche il motivo (vero) che l’ha spinto ad allontanarsi sempre di più dalla Power.

Al Bano spegne in modo definitivo le speranze dei fan “Romina? Sì, abbiamo condiviso tanto, ma per me è come una sorella.”

Al Bano, parlando del suo attuale rapporto con l’ex moglie Romina Power, ha detto di essere consapevole che lei provi ancora qualcosa per lui, ma che da parte sua “questo sentimento non è ricambiato. Per me lei è come una sorella. C’è ancora un bel sodalizio, questo sì, ma ora siamo come fratello e sorella.”

Parole che hanno spento in modo definitivo le speranze dei fan, che da anni sperano in un ritorno di fiamma tra i due e hanno visto sempre Loredana Lecciso come “un’intrusa” e “l’altra donna che impedisce ai due di riavvicinarsi.”

Al Bano, com’è oggi il suo rapporto con Romina Power

Tuttavia, se da una parte ha spento in modo definitivo le speranza di un ritorno di fiamma con Romina Power (e ha dichiarato a gran voce il suo amore per l’attuale compagna, Loredana Lecciso), dall’altra Al Bano ha fatto un enorme regalo ai suoi fan “Io e Romina abbiamo recuperato la giusta dimensione del vivere. E poi è sempre una gioia stare sul palcoscenico con lei, mi divertivo e mi diverto ancora.”

Una confessione che, di sicuro, farà molto contenta Loredana Lecciso, che si è sempre dovuta confrontare con la presenza ingombrante di Romina Power e con i suoi screzi. L’ultimo dei quali, avvenuto in occasione degli ottant’anni del cantante, è stato molto pesante: pare che l’ex moglie di Al Bano, per “mantenere la serenità della famiglia e dei figli”, abbia chiesto alla showgirl pugliese di non presentarsi…e lei, con il suo aplomb (e mostrando anche molta eleganza), abbia accettato di farlo senza discutere.