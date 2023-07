Tragedia Gerry Scotti, l’addio non se lo aspettava nessuno: la morte di sera

“Non se lo aspettava nessuno” ha dichiarato Gerry Scotti in lacrime. “La morte è avvenuta di sera. Non c’è stato il tempo di un ultimo saluto.” La grande tragedia che ha coinvolto il conduttore di Caduta Libera e di altri programmi televisivi di successo.

Ci sono momenti difficili, e tragedie, che non si dimenticano, e Gerry Scotti, il popolare conduttore di Chi vuol essere milionario?, di Caduta Libera e di altri show di successo targati Mediaset non fa eccezione.

Chiusa un’altra stagione televisiva con ottimi ascolti, uno dei volti più amati e popolari del “Biscione”, come è anche conosciuto il canale televisivo privato diretto da Pier Silvio Berlusconi (e che nell’ultimo mese ha rivoluzionato praticamente da cima a fondo), si sta godendo le meritate vacanze in una location paradisiaca, con sabbia fine e bianca e una vista su un mare cristallino e meraviglioso, di cui però non conosciamo il nome.

Di sicuro, sulla spiaggia, oltre a rilassarsi, il presentatore sta regalando il suo iconico sorriso a tutti i passanti che hanno la fortuna di incontrarlo. E, in effetti, siamo abituati a vederlo sempre sorridente, anche sul piccolo schermo, quando saluta i suoi spettatori e introduce la puntata.

C’è stato però un momento in cui anche lui, Gerry Scotti, è scoppiato a piangere, soprattutto quando, ai microfoni di Verissimo, il salotto gossipparo di Silvia Toffanin, ha raccontato una tragedia che lo ha coinvolto personalmente e che ha lasciato anche dei segni indelebili nella sua anima.

Gerry Scotti, il ricordo che lo fa piangere ancora oggi “I miei genitori sono morti entrambi di sera, anche se in anni diversi.”

La morte dei genitori è una prova difficile e che, prima o poi, tutti i figli sono chiamati ad affrontare. Per Gerry Scotti però è stata molto dolorosa, in quanto ha perso sia la mamma sia il papà quando era ancora molto giovane e loro avevano ancora davanti molti anni da vivere.

“La morte di mia mamma è stata un colpo tremendo” ha confessato il celebre conduttore con gli occhi lucidi. “Aveva 67 anni, era ancora molto giovane. L’ho salutata la sera prima e il giorno dopo non c’era più.”

Gerry Scotti, lo strazio che non riesce a dimenticare “Dopo mia madre, toccò a mio padre”

La morte dell’amata mamma è stata solo la prima prova per Gerry Scotti, perché quattro anni dopo, come raccontato dal conduttore, la stessa sorte toccò a suo papà.

“Anche lì successe come con mamma. Io e mio papà ci salutammo la sera e, la mattina seguente, lui non c’era più” ha rivelato, asciugandosi le lacrime. “È passato molto tempo, ma il dolore è ancora presente. Il lutto, e soprattutto la morte dei genitori, ti fa capire quanto la vita sia dura: non provate a fare i calcoli con lei, perché all’improvviso, arriva sempre qualcosa, o qualcuno, che scuote tutto. E tu non sei più nessuno.”