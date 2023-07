Carlo Conti, dopo l’addio improvviso alla moglie ha conosciuto lei: è più famosa di lui | La conosce mezzo mondo

Carlo Conti dopo aver detto addio alla moglie, ha conosciuto lei. La donna è molto famosa, la conoscono tutti, oseremmo dire che il suo nome è più risonante del suo. Ecco di chi stiamo parlando.

Dopo quell’addio improvviso a sua moglie, Carlo Conti ha conosciuto lei, che è ancora più famoso di lui. Non stupisce quindi il fatto che la conoscono tutti, quando vi sveleremo la sua identità, rimarrete senza parole, in quanto non tutti erano a conoscenza di questo loro legame.

Carlo Conti è il famoso conduttore televisivo e radiofonico, nonché autore e disc jockey italiano di 62 anni di Firenze, amato dal suo pubblico per la sua verve e la sua professionalità durante le sue performance. Il suo successo è tale che qualche giorno fa, il suo volto sempre super abbronzato (motivo per cui è diventato una sorta di meme vivente), è stato impresso sulla copertina della Settimana Enigmistica, come ha lui stesso sponsorizzato sui social.

Carlo Conti e il “colpaccio” a Tale e Quale Show

Allontanandoci un minuto dal fulcro del nostro articolo, non potevamo non comunicarvi una news degli ultimi giorni, Carlo Conti, ha svelato i nomi del cast della prossima stagione del programma televisivo della Rai, Tale e Quale Show. Viene un po’ da ridere, perché se Mediaset non li vuole più nei suoi show, la Rai li “raccatta” tutti e li mette insieme nella prossima competizione.

Infatti, la maggior parte dei partecipanti sono tutti reduci dai reality della concorrenza, Grande Fratello Vip, Isola dei famosi e così via. Tra i tanti partecipanti troveremo Pamela Prati, Jasmine Rotolo, Maria Teresa Ruta, Ilaria Mongiovì, Ginevra Lamborghini, Cristina Scuccia e così via. Se per Mediaset sono ormai trash, per la Rai sono ancora “appetibili”. Chissà cosa succederà quindi da adesso in poi.

“Le donne” di Carlo Conti

Carlo Conti ha raccontato di quando prese una “scuffia” per un’altra donna, allontanandosi così improvvisamente da sua moglie, con la quale oggi è molto legato. Quel famoso flirt lo ebbe con una donna molto famosa, forse più di lui, in pratica la conoscete tutti. Stiamo parlando di Roberta Morise, conduttrice televisiva, showgirl ed ex modella italiana.

Conti oggi è super innamorato della “sua” Francesca Vaccaro, con la quale ebbe il suo primogenito, Matteo. Come ha dichiarato il conduttore, per lui sua moglie ha un prima e un dopo, in quanto ha avuto una sorta di crescita, passando dall’essere un “Don Giovanni” ad un Uomo responsabile e innamorato.

Ecco che cosa ha dichiarato Carlo Conti in merito: “Per me esiste una vita prima e dopo Francesca perché, grazie a lei, sono passato dall’io al noi, da un mondo in cui ero al centro di tutti ed ero solo a uno che comprende un’altra persona…”.