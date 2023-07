“Morto per un malore improvviso”: Tragedia Ignazio Boschetto | La morte che ha sconvolto tutti

È una tragedia quella che ha colpito Ignazio Boschetto, quella morte improvvisa che nessuno di noi poteva immaginare, soprattutto per la giovane età. Un malore improvviso ha messo fine a quei sogni e speranze che ognuno di noi conserva in quel famoso cassetto mai aperto.

Tragedia per Ignazio Boschetto, è morto per un malore improvviso, nessuno ha potuto farci niente, se l’è portato via nel giro di pochi secondi. Questa scomparsa ha sconvolto tutti, in quanto era impossibile da prevedere. È un grosso dolore che non sarà facile da superare.

Ignazio Boschetto, tenore de Il Volo, nasce a Bologna nel 1994 ma cresce in Sicilia, insieme ai suoi genitori, Caterina Licari e Vito Boschetto e alla sorella. Fin da bambino ha mostrato un incredibile talento per il canto, per questo i genitori lo spinsero a partecipare al talent per bambini, Ti lascio una canzone. Il regista Roberto Cenci, capì immediatamente il talento dell’allora quattordicenne Boschetto insieme a quello di altri due bambini in gara, Piero Barone e Gianluca Ginoble. Fu in quel momento che nacque Il Volo.

La vita di Ignazio Boschetto

Ignazio Boschetto per quanto riguarda la sua vita lavorativa, sapete benissimo che ha spiccato…”Il Volo”. Con il suo gruppo musicale, non si sono più fermati e stanno così continuando a vivere il loro sogno tra un tour e l’altro. Se nel campo della musica, Boschetto sta vivendo un periodo idilliaco, non si può dire lo stesso della sua vita privata. Purtroppo fin da quando era bambino ha dovuto affrontare diversi problemi di salute.

Infatti, il tenore Ignazio, è nato senza un rene, una patologia chiamata, Agenesia, cioè la mancanza di un organo, il quale non si è proprio formato nella fase embrionale. Fortunatamente per lui, l’altro rene che ha a disposizione, funziona benissimo, lavorando anche per l’organo non presente. Oltre a questo, Boschetto e sua sorella hanno vissuto nell’angoscia per via di quel tumore che aveva colpito la mamma che avvolgeva il suo futuro in una nube molto nebulosa. Come infatti aveva dichiarato in una precedente intervista: “Le esperienze brutte magari le ricordiamo con un sorriso amaro ma sono state il nostro passato. Io e mia sorella non volevamo quello che volevano i bambini della nostra età, avevamo un solo desiderio, quello che la nostra mamma tornasse al più presto a casa!”

Ignazio Boschetto shock

Ignazio Boschetto, nonostante siano passati diversi anni da quel malore improvviso che gli ha portato via suo papà, Vito Boschetto, non perde mai l’occasione di ricordarlo nei suoi post o nelle sue canzoni. Quel giorno né lui né i suoi compagni se lo dimenticheranno mai, in quanto a poche ore dall’esibizione al Festival di Sanremo, Ignazio ricevette la terribile notizia della morte del padre.

Il dolore per la perdita di Vito Boschetto, travolse non solo tutta la sua famiglia, ma anche quella di Barone e Ginoble, in quanto i genitori di tutti e tre i ragazzi erano molto legati, grazie alla passione comune dei figli. Tutti quanti hanno sempre sostenuto i ragazzi, per questo si sono sempre sentiti tutti una grande famiglia.