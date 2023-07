Addio Giovanni Allevi, il tumore gli ha portato via la “sua vita”: non c’è stato niente da fare

Purtroppo non c’è stato niente da fare, il tumore gli ha distrutto la vita, addio a Giovanni Allevi. È una notizia shock quella da poco trapelata, non ci sono veramente parole per questo tragico evento.

Addio a Giovanni Allevi, purtroppo non c’è stato niente da fare, quel tumore gli ha portato via tutta la sua vita e i followers piangono per la situazione. Quando succedono questi eventi, tutto il resto passa in secondo piano, siamo veramente tutti “appesi ad un filo” e molto spesso ce lo dimentichiamo.

Giovanni Allevi, di professione pianista, scrittore, compositore e direttore d’orchestra, nasce ad Ascoli Piceno nel 1969 e grazie alla sua bravura e al suo talento è stato inserito nella lista dei più importanti e fecondi musicisti e compositori contemporanei di oggi. L’anno scorso purtroppo la scoperta che l’ha fatto precipitare nell’oblio ma che non gli ha mai tolto la speranza: “Non posso sapere cosa mi riserva il futuro, ma una cosa è certa: bisogna amarla questa vita, anche quando il buio ci travolge”.

La malattia di Giovanni Allevi

La vita di Giovanni Allevi procedeva come sempre, tra una nota e l’altra, il compositore sfogava i suoi demoni del passato, come li aveva chiamati, attraverso la sua musica. Trasmetteva ai suoi fans il suo stato d’animo e per questo è sempre stato molto seguito, anche se criticato dai sostenitori della musica classica. Nonostante il suo autismo e i suoi attacchi di panico frequenti, Allevi trovò l’amore in Nada Bernardo e dopo il loro matrimonio nacquero i loro due figli, Leonardo e Giorgio.

Circa un anno fa, Giovanni Allevi ha comunicato ai suoi seguaci e se vogliamo al mondo intero, che purtroppo aveva scoperto di essere molto malato, per colpa di quel tumore subdolo che non lascia scampo. Stiamo parlando del mieloma multiplo, un tipo di cancro che colpisce il midollo osseo. Purtroppo non si può guarire da questa patologia, ma la ricerca con gli anni ha sviluppato delle cure che ritardano la fine della vita.

Addio a Giovanni Allevi

Addio a Giovanni Allevi come lo conoscevamo, purtroppo non c’è stato niente da fare, la malattia gli ha portato via tutta “la sua vita”. Nel momento in cui il pianista ha scoperto di essere affetto dal tumore, ha dovuto abbandonare (si spera temporaneamente) il suo lavoro che tanto amava, in quanto il dolore è sempre stato molto forte. Nonostante l’addio alla musica, Allevi si mostra spesso sui social e cerca di infondere coraggio a chi soffre come lui.

Anche se non può più suonare, sta continuando a scrivere musica, in quanto lo stato d’animo e il patimento che sta provando in questi lunghi mesi, lo sta tramutando in melodie. Di recente si è mostrato ai suoi followers, mentre praticava la meditazione per riuscire a superare il tormento fisico, stringendo forte a sé il suo gatto.