Rossella brescia, da Colorado all’addio doloroso: se n’è andata così | Non ha potuto fare nulla

La bellissima ballerina, nonché conduttrice di Colorado, ha abbandonato il piccolo schermo dopo una carriera strepitosa.

Tra i più amati ballerini della scuola di Amici, ricorderemo sicuramente lei, la bellissima Rossella Brescia. La sua bellezza però, è stata solo il biglietto da visita per entrare a far parte di un mondo che le calza a pennello, e il suo fascino, l’arma vincente nel ballo.

Noi la ricordiamo così, nel talent show del 2001 che in quei tempi si chiamava Saranno Famosi, ma in realtà, Rossella cavalcò il mondo dello spettacolo molto prima, ossia dal 1992 quando partecipò a Miss Sorriso Puglia e Miss Italia. Dopo tale esperienza, prese la parte da solista nello spettacolo teatrale Attila, e solamente due anni dopo, esordì in tv al fianco di Pippo Baudo nello spettacolo Tutti a casa.

Insomma, da quel momento si aprirono tutte le porte per Rossella, classe 71, diplomata con il massimo dei voti all’Accademia nazionale di Danza a Roma. Non a caso, dopo due anni ad Amici, la donna divenne ospite e conduttrice di diversi programmi, tra cui Colorado Cafè dal 2004 al 2010.

Dopo una lunga carriera in Mediaset, dal 1995, Rossella sbarca su altre emittenti, da La7 a Real Time; e ancora: dalla Rai a Cartoon Network. Nel frattempo scopre non solo il vasto mondo televisivo, ma anche quello radiofonico, conducendo nel 2006 Tutti pazzi per RDS. Tuttavia, in quel periodo una brutta malattia iniziò ad ostacolare in maniera significativa la sua vita e di conseguenza la sua carriera.

La malattia di Rossella Brescia

A generare non pochi problemi alla ballerina è stata l’endometriosi, condizione che si porta avanti da quando è un’adolescente. Purtroppo, si parla di una malattia sempre più diffusa (10% delle donne ne soffrono), nonostante ciò, ancora poco riconosciuta come patologia destabilizzante. Come lei stessa ha raccontato a Ok Salute: “Capita spesso alle adolescenti di avere un ciclo mestruale molto abbondante e doloroso. Il mio, però, lo era un po’ troppo, e spesso accompagnato da un gonfiore addominale insolito“. Tuttavia, la diagnosi è stata fatta solamente in età adulta “Nessuno, fino ad allora, si era accorto che il mio problema si chiamava endometriosi. L’ho scoperto soltanto qualche anno dopo: mi trovavo a Milano per motivi di lavoro e un attacco ancora più acuto del solito mi ha costretta a precipitarmi in ospedale”.

L’addio doloroso di Rossella Brescia

In quel contesto le vennero diagnosticate alcune cisti acute, che la portarono ad una prima operazione, purtroppo seguita da una seconda. Questa condizione ha costretto Rossella a doversi fermare per determinati periodi, visto che le sue condizioni di salute non le permettevano di fare determinati sforzi, e in merito a questo, non ha potuto far nulla.

Rossella Brescia oggi

Dopo la seconda operazione, Rossella ammette di essere rinata, nonostante sappia che fino alla menopausa sarà costretta a convivere con questi dolori. Oggi ha 52 anni e la sua vita dal 2006 la vede protagonista del programma radiofonico Tutti Pazzi per RDS; quest’anno inoltre, la vediamo a teatro con lo spettacolo Billy Elliot insieme agli allievi della sua scuola di danza.