Pier Silvio Berlusconi, ha sputato tutta la verità su Barbara D’Urso: Non riusciva più a farlo ogni giorno

Svelato il presunto motivo dietro la decisione di Pier Silvio Berlusconi che ha lasciato tutti senza parole: come sono andate le cose.

Grandi manovre sono in corso in casa della rete televisiva Mediaset in vista della prossima stagione televisiva. Secondo alcune indiscrezioni i prossimi mesi saranno bollenti con il destino di alcune conduttrici sempre più in bilico.

Per quanto riguarda una di loro in realtà la decisione più difficile è già arrivata ed ha lasciato tutti senza parole. Una mossa di Pier Silvio Berlusconi che da giorni tiene banco e che in molti hanno definito incredibile.

In queste ore però è emerso un retroscena che in parte sembrerebbe giustificare questa mossa inaspettata ma vediamo nel dettaglio cosa è accaduto.

Pier Silvio Berlusconi, terremoto in Mediaset: la decisione shock

In questi mesi il futuro di alcune conduttrici della rete televisiva Mediaset ha infiammato l’opinione pubblica. Questo fino ad un epilogo arrivato in questi giorni e che ha in realtà del clamoroso. Lo scorso sabato infatti la rete con una nota ha ufficializzato l’addio di Barbara D’Urso alla conduzione di Pomeriggio 5. Niente da fare per la conduttrice che dopo diversi anni perde quindi il timone del suo storico format.

Una notizia che per giorni ha spinto gli addetti ai lavori ed il pubblico ad ipotizzare il motivo dietro questo colpo di scena. L’idea più accreditata riguarda l’intenzione di Pier Silvio Berlusconi di eliminare gran parte della quota trash dai format di Canale 5. In queste ore però a questa motivazione si è aggiunto un secondo clamoroso retroscena.

Barbara D’Urso, il motivo dietro il suo addio: ipotesi clamorosa

Di recente il portale Dagospia ha affrontato nei dettagli l’addio della D’Urso alla Mediaset per volere della stessa rete televisiva. Una mossa come dicevamo per molti legati alla questione trash ma secondo il noto sito ci sarebbe ben altro dietro questa mossa. Secondo il noto portale la questione relativa al trash non regge visto che il Grande Fratello è stato confermato nonostante il precedente così come Uomini e Donne e Temptation Island sono già stati confermati.

Secondo Dagospia il motivo dietro questa mossa sarebbe un altro: “La verità è che la D’Urso non portava più a casa i numeri“. In realtà anche questa spiegazione sembra non mettere d’accordo tutti visto che la media di share dell’ultima stagione è parsa in linea con le precedenti. Una storia quindi che resta ancora poco chiara e a questo punto dovrà essere la diretta interessata a decidere se raccontare la sua versione della storia.