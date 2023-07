‘Non sono riusciti a salvarla’: Cristina Quaranta, dalla tv all’oblio | Non c’è stato niente da fare

Dopo svariati tentativi per resuscitare il personaggio di Cristina Quaranta, la stessa ha ammesso che con il mondo dello spettacolo non vuole avere più nulla a che fare.

Quel Grande Fratello Vip sembra essere stato la botta finale per una donna che, nella vita ha ambito a quel mondo dello spettacolo tanto desiderato quanto spietato. La sua carriera inizia nel lontano 1990, quando la donna venne scoperta da Gianni Boncompagni che la fece partecipare a Domenica In.

Dopo questa avventura durata per ben due edizioni, Cristina inizia a lavorare in Stasera mi butto, al fianco di Pippo Baudo e successivamente, a Non è la Rai, sempre al timone di Boncompagni. Insomma, da quel momento la showgirl prende il via in quel settore che segna i suoi promettentissimi anni ‘90.

Nel frattempo sfoggia anche le sue doti da attrice, prendendo una parte nel 1990, in Stasera a casa di Alice con la regia di Carlo Verdone, e nella fiction Classe di ferro su Italia 1. Nel 1995 incrementa la sua notorietà diventando velina di Striscia la Notizia, al fianco di Alessia Merz.

Anche gli anni 2000 sembravano partiti con il piede giusto, visto che partecipa a Guida all’europeo, programma dedicato agli Europei di calcio. Tuttavia, da quel momento sparì, riapparendo solamente cinque anni dopo con la partecipazione a L’Isola dei famosi, reality che la vide eliminata bruscamente alla seconda puntata. Nonostante il buco nell’acqua, Cristina riesce a prendere parte a diversi programmi invernali in Rai, per poi sbarcare su Sky Vivo, conducendo alcuni reality game, e successivamente su POKERItalia24.

La parentesi del GF Vip

La donna nel suo percorso ha sempre lavorato, ma la sua notorietà è andata man mano a scemare, condizione che dal 2017 al 2022 l’ha vista priva di progetti lavorativi in ambito televisivo. In quell’anno però, avviene l’opportunità che probabilmente stava aspettando: Cristina Quaranta prende parte alla settima edizione del Grande Fratello Vip, ma viene eliminata alla decima puntata a seguito di diverse incombenze, tra cui le continue dispute con Nikita. Con il senno di poi, più che occasione la donna la chiamerebbe ulteriore conferma che quel mondo ormai le sta davvero stretto.

Addio al mondo dello spettacolo

Come abbiamo potuto constatare, i tentativi sono stati molteplici, e dopo l’ultima partecipazione, non c’è stato niente da fare: la donna ha deciso di cambiare vita, o meglio, proseguire quella che ha sempre condotto nei suoi anni di fermo.

“Ho preso sei mesi di aspettativa”, ha confessato a Chi, riferendosi al suo lavoro nel periodo in cui ha partecipato al Grande Fratello Vip. “Poi tornerò dal mio pubblico, a servire i tavoli di un ristorante. Mi manca”. In questi anni la donna ha svolto diversi lavori, tra cui l’ultimo a Milano come cameriera in un ristorante di cucina romana.