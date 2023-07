Ezio Greggio, scoperta della grave malattia: “Non c’è via d’uscita” | purtroppo non si può curare

Il conduttore racconta di quella terribile malattia, che entrando nella sua vita ha creato scompiglio nella storica relazione.

Tra le figure storiche dei conduttori Mediaset di questi anni, troviamo sicuramente Ezio Greggio, colui che porta con sé il marchio indiscusso del programma satirico Striscia la Notizia, insieme al suo socio fidato Enzo Iacchetti.

Nel 2018, tra l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Romina Pierdomenico ed Ezio Greggio, nasce l’amore. Da quel momento i due si sono sempre dimostrati complici e affiatati, nonostante la giovane età di lei, decisamente distante da quella del conduttore televisivo: 38 anni di differenza.

Una relazione che tuttavia, a maggio di quest’anno è stata destinata a finire, con tanto di annuncio di Ezio sul suo profilo Instagram. “Entrambi abbiamo progetti diversi per la nostra vita, la storia è diventata una grande amicizia”, ha dichiarato il conduttore. La relazione, interrotta a maggio di quest’anno, in realtà ha visto un periodo davvero drammatico per la coppia: a seguito di una grave malattia, l’intero rapporto ha iniziato a prendere una brutta piega.

Romina Pierdomenico: la confessione sulla malattia

Non si conoscono alla perfezione le vere cause della rottura, ma come spiegato dallo stesso, le loro ambizioni sono ben diverse. Nonostante ciò, in passato la coppia aveva trovato il perfetto equilibrio per vivere con serenità una vita insieme, ma la ragazza ha ammesso di soffrire di una malattia da diverso tempo, che ha stravolto in maniera significativa la sua vita.

Ezio e Romina: il dramma vissuto per la patologia incurabile

Di recente, Romina Pierdomenico ha dichiarato di soffrire di una condizione infiammatoria davvero particolare, la psoriasi guttata. Questa malattia provoca macchie su tutto il corpo, ad eccezione del viso, che per giunta richiedono lunghissimi tempi di guarigione. Questa purtroppo è stata la causa per cui ha perso il lavoro come modella e showgirl. Per una donna che con la sua immagine ha costruito una carriera, anche solo programmare un colloquio diventava un’impresa assai ardua: “Non vedevo una via d’uscita e mi sono abbandonata allo sconforto”.

Questa situazione è stata sicuramente destabilizzante anche nel rapporto con Ezio Greggio, che per fortuna è stato al suo fianco in tutto questo terribile periodo in cui la patologia – e lo stato d’animo della showgirl – si faceva sempre più complessa.

Per fortuna la ricerca sta facendo passi da gigante contro la psoriasi, condizione che per molti può sembrare superflua, ma per alcuni può diventare davvero destabilizzante. Sebbene non si possa curare, può essere attenuata per mezzo di corticosteroidi, fototerapia, creme emollienti e lozioni vitaminiche. Attualmente la donna lavora nel programma radiofonico 105 Friend ed è stata opinionista in Pomeriggio 5 di quest’anno.