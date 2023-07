Antonella Clerici, il tumore mortale scoperto così: solo 3 mesi di vita

La solarissima conduttrice di È sempre mezzogiorno racconta di quanto il tumore abbia influito sulla sua vita e in quella delle persone a lei più care.

Questo è sicuramente un buon periodo per Antonella Clerici, visto che durante la presentazione dei palinsesti Rai per l’autunno 2023, è sbucato il suo nome sia per la quarta stagione di È sempre mezzogiorno, in onda tutti i giorni dal Lunedì al Venerdì, ma anche The Voice Kids.

A quanto pare la conduttrice non smette mai di farsi amare dal pubblico, rendendo i suoi format – già vincenti di per sé – un successo incredibile. In questo periodo, la donna si sta godendo del meritato riposo insieme al suo amato Vittorio Garrone e alla sua splendida figlia Maelle.

Da poco ha terminato la stagione televisiva, ma il pubblico sente già la mancanza di quel sorriso, che come ogni anno è entrato nelle case degli italiani. Tuttavia, per quanto la vita della conduttrice possa apparire perfetta agli occhi di chi la segue da casa, in passato la sua serenità è stata compromessa a causa di una scoperta terribile, il tumore della madre, che purtroppo è stato difficile da metabolizzare visto che ha portato via la donna dopo poco tempo dalla scoperta.

Il melanoma mortale della madre: “solo tre mesi di vita”

Non tutti ne sono a conoscenza, ma come ammesso da lei stessa, nel 1995 ha perso sua madre in maniera davvero immediata a causa di un cancro al seno. “È successo tutto all’improvviso. – ha spiegato la Clerici – La mamma era appena tornata da un viaggio in Messico. Era bellissima come sempre, abbronzata, felice, piena di voglia di vivere perché aveva 55 anni, con tanti progetti all’orizzonte”. Successivamente all’accaduto, ad avere un nuovo progetto è stata la figlia Antonella, che negli anni successivi è diventata ambasciatrice Airc, l’Associazione per la ricerca sul cancro, dove accadde un altro terribile evento, che ha scaturito in Antonella una riflessione importante.

Il messaggio di Antonella Clerici: “l’ho capito soprattutto grazie a lui”

“Ascoltare il tuo corpo è un nostro dovere, non dobbiamo mai dimenticare di volerci bene – ha spiegato Antonella -. Prima viene fatta la diagnosi, meglio è, perché oggi possiamo convivere con tante forme di cancro. E l’ho capito, l’ho capito soprattutto dopo la partita di Fabrizio, con cui ho condiviso questo ruolo di ambasciatore insieme a Carlo Conti”.

Il noto conduttore è stato per anni grande amico di Antonella Clerici, nonché ambasciatore Airc. La stessa, a seguito della grande perdita ha capito che non è il lavoro l’unico aspetto importante della vita, ma anche la prevenzione e lo spirito con cui vivi la vita fino all’ultimo giorno. Ad insegnarglielo è stato Fabrizio Frizzi, che come ammesso da lei stessa, nonostante il tumore non ha perso sino il suo sorriso sino all’ultimo giorno della sua vita.